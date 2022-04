Les declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, justificant el cas d'espionatge Catalangate per defensar l'Estat davant l'independentisme han suposat un nou terratrèmol polític en les relacions, ja malmeses, entre la Moncloa i la Generalitat. I és que la ministra s'ha preguntat "que ha de fer un Govern, quan algú vulnera la Constitució, declara la independència, talla les vies públiques, protagonitza desordres i té relacions amb dirigents d'un país que està envaint Ucraïna".

Al Congrés, la reacció de Robles han eclipsat les explicacions, per primera vegada, del president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez i ha posat encara més en dubte la viabilitat del pla de xoc contra la crisi que es vota aquest dijous a la Cambra Baixa.

El discurs de Robles dificulta el suport d'ERC al decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra . El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha intentat convèncer el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián , en una reunió a porta tancada. Als passadissos del Congrés, el mateix Rufián, ha assegurat que la titular de defensa "està sent la millor ministra del PP. Juga a això, a arrossegar el PSOE. Si no, no s'entenen les burrades que està dient" .

Primeres explicacions de Sánchez

Les paraules de la ministra han eclipsat les primeres explicacions de Pedro Sánchez oferint "transparència, objectivitat i rendició de comptes". És la seva recepta per superar la desconfiança dels socis d'investidura. "Tot el que s'ha fet per part del CNI és atenent, escrupolosament i rigorosament a la llei. Hem demostrat la nostra absoluta disponibilitat a col·laborar amb la Justícia", ha dit Sánchez contestant una interpel·lació d'ERC.

Sanchez ha assegurat que el Govern treballa per oferir la màxima transparència i assumir responsabilitats sobre el cas. Ahora ha insistit en la seva voluntat d'oferir explicacions en el Congrés i de reconduir el diàleg, recordant que ja es van aconseguir superar les crisis del 2017 i el 2019.

El portaveu d'Esquerra (ERC), Gabriel Rufián, ha donat per fet l'espionatge il·legal, cosa que considera "terriblement greu". "Per descomptat que l'Estat ha espiat, espia i espiarà de manera il·legal", ha proclamat. "La pregunta no és si s'espia, sinó saber si vostès ho van ordenar. Si ho van ordenar, és terriblement greu i si no, encara més terriblement greu perquè significa que no han netejat les clavegueres", ha afegit.

Mentrestant, els quatre diputats espiats han mantingut una reunió amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i han insistit a demanar una comissió d'investigació i emular al Parlament amb una denúncia davant la Justícia per defensar-los.