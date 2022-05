Pere Aragonès critica la "doble vara" de la Moncloa

La denuncia per part de la Moncloa que durant els mesos de maig i juny del 2021 es van dur a terme dues intrusions al telèfon mòbil del president del Govern, Pedro Sánchez i una intrusió al de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estat acollida amb recels a Catalunya per part dels principals líders independentistes.

Junqueras i Borràs també dubten

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, posa en dubte la "credibilitat" i "versemblança" de la denúncia de la Moncloa. En roda de premsa en la seu, Junqueras ha advertit que no sap “fins a quin punt està construint una cortina de fum per a intentar diluir o dissipar la seva responsabilitat cap a l'espionatge a l'independentisme", ha afirmat.

"La credibilitat del Govern, quan denúncia que alguns dels seus membres han estat espiats, és escassa, perquè segueix sense haver assumit cap de les responsabilitats que hauria d'haver assumit per casos d'espionatge massiu dels quals hem estat víctimes", ha dit.

També entre les primeres reaccions a Catalunya, sorprèn la de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha mostrat a les xarxes els seus dubtes sobre la veracitat de la informació. Borràs diu sospitar que es tracti d'una "maniobra per passar de botxins a víctimes".

Per contra, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha solidaritzat amb el cap de l'executiu espanyol i la titular de defensa, però els ha retret "no haver fet res fins a esclatar el CatalanGate". Per la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat aquest dilluns que "Pedro Sánchez sigui víctima no l'eximeix de donar explicacions. O hi ha incompetència o hi ha complicitat".