Pere Aragonès acusa Sánchez de dinamitar la via del diàleg

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, adverteix el cap de l’executiu espanyol Pedro Sánchez que la seva gestió sobre el cas Pegasus d'espionatge a líders independentistes "està dinamitant la via del diàleg i la negociació" impulsada ara fa un any.

Durant la sessió inaugural de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que té lloc a l'Hotel W Barcelona, Aragonès ha reclamat que "es produeixi un punt d'inflexió" per reconstruir la confiança amb l'executiu català. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d’aclarir sospites i depurar responsabilitats.

Precisament, aquest dimecres, la mateixa ministra de Defensa, Margarita Robles, ha fet una defensa encesa del CNI durant la seva compareixença a la comissió de Defensa del Congrés. Robles ha arribat a elogiar la seva directora, Paz Esteban, advertint que "ha d'aguantar estoicament" imputacions que "no es corresponen amb la realitat".

Aragonès considera que "la prioritat" és posar fre a l'espiral inflacionista provocada per l'augment dels preus energètics, i ha advertit que si no s'aconsegueix aturar aquest increment la conseqüència serà una pèrdua més gran de poder adquisitiu .

Els empresaris aposten per l'ampliació

Previament, el cap de l’executiu català ha escoltat com el president del Cercle d’Economia, Javier Faus, ha reclamat recuperar el lideratge econòmic del país. Per Faus, Catalunya viu “un moment d’estancament econòmic", que no de decadència.

El president del loby empresarial ha cridat, així, a fugir de polítiques de "decreixement" que només porten a més desigualtat i a tenir el "coratge" per a implementar les polítiques necessàries. En aquest sentit ha demanat a la Generalitat que torni a la taula de negociació amb el Govern per a fer possible l'ampliació de l'aeroport del Prat.

Ha afegit que "un país ha d'escoltar a tothom", encara que té el deure de prendre decisions, tenint en compte que no sempre agraden a tots. No és qüestió de debatre sobre si es requereix de "més o menys turisme", ha argumentat, sinó que "es tracta d'estar connectat, o no estar-ho, amb Amèrica i Àsia".