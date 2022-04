L’encariment dels preus del mes de març fins a xifres mai vistes en prop de quaranta anys ja es nota de fa temps a l’hora d’intentar omplir el cistell de la compra. Oficialment, els aliments i les begudes no alcohòliques s’han disparat un 6% durant el darrer any. Ara bé, quan anem a comprar ens trobem amb exemples com els de l’oli de gira-sol, que s’ha encarit un 46%. El d’oliva tampoc es queda enrere. És un 33% més car. També ho notem en altres productes bàsics com la pasta i les farines i també en el preu de la llet, el peix i els ous, productes que enguany són un 11% més cars.

Carn per estofar Aquest increment del cost de vida, comença a afectar els hàbits de consum. Ens trobem qui directament ha variat el tipus de carn que compra. Al mercat de Rubí, al Vallès Occidental, ens diuen que “no tot és comprar bistecs i filets” i ara s’estan acostumant a agafar “carn per estofar”, que surt més econòmica. “He hagut d’ajustar la compra al que guanyo” afegeixen alguns clients del mercat on també les dependentes reconeixen que “la gent compra menys”. La inflació es dispara a xifres rècord del 9,5%

Repercutir els costos Els petits establiments no tenen tant marge de benefici com les grans superfícies, però també tenen ara algun avantatge gràcies a la menor dependència a un sistema de distribució a gran escala que comença mostrar símptomes de saturació. Es calcula que 6 de cada 10 venedors han hagut d'apujar preus. I és que el contingut d’una cistella bàsica de la compra recorre de mitjana uns 160.000 km fins al centre comercial. En canvi, en una botiga familiar el producte són de km 0. Això no vol dir que el petit comerç no repercuteixi l’increment de costos en el producte, tal com reconeixen a carnisseries i xarcuteries apuntant que estan "intentant ajustar els costos” i “on guanyaves 2 ara només 1”.