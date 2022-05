Asens: "Podria ser delicte de prevaricació del jutge que ho autoritzi"

El president del Grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, considera "greu també" l'espionatge a persones relacionades amb l'independentisme català amb el sistema Pegasus, encara que l'hagués autoritzat un jutge: "Un jutge autoritzant un mètode il·legítim, fins i tot, il·legal pot estar cometent un delicte de prevaricació". En una entrevista al Cafè d'idees, Asens sosté que són fets d'especial gravetat perquè es tracta d'un espionatge a persones que en aquell moment no formaven part de "cap procés penal" i no han comès cap delicte.

"Pegasus és una eina que ens sembla il·legal i el seu ús podria ser delictiva", ha argumentat Asens sobre l'ús d'aquest programari i el considera "incompatible amb la democràcia". El president del Grup d'Unides Podem diu que s'hauran de plantejar la continuïtat al govern de coalició si es confirma l'espionatge a l'independentisme per part del govern de Pedro Sánchez: "En aquest supòsit, hauríem de discutir com ens posicionem". Asens diu que "està clar" que l'espionatge a l'independentisme té a veure amb el CNI, però puntualitza que no han demanat "en cap moment de forma explícita" la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"És difícil reunir la taula de diàleg quan hi ha sospites d'espionatge"

Jaume Asens diu que està dacord amb Esquerra i veu "difícil" reunir la taula de diàleg si hi ha sospites d'espionatge a un dels membres de la mesa per part de l'altre membre: "S'han de donar explicaicons i depurar responsabilitats". Asens defensa la necessitat d'una reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, com ha demanat el presdient català.

Asens, en canvi, discrepa de la posició d'Esquerra de no donar suport al decret per a crisi de la guerra a Ucraïna: "Li diria a Esquerra que miri més a Bildu que a la dreta". Demana a PSOE i ERC "no mirar a la dreta" i cuidar la majoria de la investidura "que ara està passant per un moment de crisi". El diputat diu que no hi ha alternativa i retreu a un sector de l'independentisme "que pensen quant pitjor millor".