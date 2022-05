Rufián: "Joan Carles I sembla Pablo Escobar baixant de jets privats"

El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats, Gabriel Rufián, compara el retorn del Rei emèrit ahir a Sanxenxo, amb el narcotraficant Pablo Escobar: "Sembla el Pablo Escobar arribant en jet privat, durant quaranta anys ha practicat males praxis". Gabriel Rufián diu que hi ha monàrquics a qui també els sembla "indecent" el que envolta Juan Carles I i creu que el monarca hauria de passar per un jutjat i donar explicacions: "És un mal endèmic de la institució amb una opacitat terrible". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Rufián diu que el Rei emèrit ha pogut regularitzar la seva situació fiscal "per una enorme generositat d'Hisenda".

Rufián diu que Podemos ha tingut un posicionament "correcte i decent" amb el retorn del rei emèrit, mentre el PSOE "ha fet de PSOE, republicà en campanya i monàrquic quan està a la Moncloa".

Taula de diàleg: "Es podria haver reunit només per fer una foto" Amb relació a la taula de diàleg, Gabriel Rufián diu que "tant de bo es reuneixi abans de l'estiu" però que volen que hi hagi continguts i agenda: "Els equips del president Aragonès i del president Sánchez parlen de manera constant". Rufián defensa el diàleg amb el govern del PSOE, malgrat l'espionatge amb Pegasus, com a única via de solucionar els conflictes: "Mai deixarem de parlar a ningú, hem tingut gent a la presó i vam votar la investidura, hi ha represaliats i hem votat pressupostos". El portaveu d'ERC assenyala l'esquerra espanyola pel fracàs de la taula de diàleg: "Qui perd és qui s'aixeca" i afegeix que l'alternativa al diàleg és "la màgia o una altra aritmètica governamental". “☕ @gabrielrufian espera que la taula de diàleg es reuneixi abans de l'estiu | @Esquerra_ERC



��️ "Es podria haver reunit només per fer una foto. No volem només fotos, volem contingut i agenda".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/I0TSaX7mBh“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 20, 2022 Gabriel Rufián diu que Esquerra Republicana és l'únic partit que pot parlar amb tothom i reclama arribar en consensos amb el PSC amb la reforma de la Llei de Política Lingüística: "Crec que s’ha de tronar a un consens com fa quaranta anys i si ens dediquem a fer el de sempre, amb els de sempre, ens equivoquem". El PSC rebutja la nova proposta d'ERC i Junts sobre el català a les aules

Alcaldable a Santa Coloma de Gramenet? "M'ho estic pensant" El portaveu d'Esquerra al Congrés diu que s'està pensant si es presenta a les eleccions municipals com a candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet: "La idea del partit és intentar avançar a l'àrea metropolitana". Rufián diu que la proposta li va fer Oriol Junqueras i que si no hagués estat ell: "Si m'ho hagués demanat algú altre, la resposta hauria estat un rotund no". El portaveu d'ERC al Congrés diu que és compatible amb la responsabilitat del grup parlamentari d'Esquerra i que ho decidirà després de l'estiu. “��️ "M'estic pensant presentar-me a Santa Coloma. Al final, tinc una vida"



☕ @gabrielrufian veu compatible ser responsable del grup de Madrid i del de Santa Coloma | @Esquerra_ERC



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/aBPO07sr3m“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 20, 2022