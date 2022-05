Els comuns s'indignen per les insinuacions de Maragall a Colau

El ministre d’Universitats, Joan Subirats, considera “una sortida de to” les paraules del líder d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, insinuant que l’alcaldessa Ada Colau es va beneficiar del suposat espionatge del CNI sobre les negociacions per formar govern. El que va ser número 2 de la llista dels comuns a les municipals del 2019 ha arribat a demanar “tranquil·litat” a Maragall, referint-se a les declaracions en què l’alcaldable republicà va arribar a recriminar que “per mantenir el poder tot s’hi val”.

El ministre d’Universitats ha recordat, en un acte al paranimf de la Universitat de Barcelona, que els comuns també van ser perjudicats per l’operació: “Hem estat escoltats i se’ns ha controlat”, ha recordat.

Margall rebaixa el to

Precisament, el mateix Ernest Maragall ha rebaixat el to de les seves acusacions en una entrevista a Rac1, aclarint que no creu que Colau fos coneixedora de l'espionatge del CNI durant les negociacions: "Ni ho he dit ni ho he pensat".

L’alcaldable republicà ha recalcat, això sí, que "el més greu és que es va produir un espionatge en ple període de procediment electoral" i ha afirmat que desconeix si l'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde n'eren conscients.