Josep Rull: "Colau ha de donar explicacions per moltes coses"

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha reclamat explicacions de l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en relació amb les últimes informacions d'espionatge que esquitxen la política barcelonina. Segons La Vanguardia, es van produir escoltes amb el programa Pegasus també a l'alcaldia de Barcelona, just després de les eleccions municipals i mentre es negociava la formació de Govern a Barcelona. "Ada Colau ha de donar explicacions per moltes coses, ha de donar explicacions pel seu canvi de criteri", ha reclamat Rull.

La descoberta que ha portat el president dels republicans a l'ajuntament, Ernest Maragall, a parlar d'operació d'Estat. Assegura que Colau va aconseguir l'alcaldia amb el suport del CNI, i els Comuns li demanen una rectificació. El frec a frec entre Colau i Maragall pot repetir-se en les pròximes eleccions. El republicà és l'únic candidat a les primàries, i el plenari d'En Comú Podem va instar Colau a optar a un tercer mandat. De fet, s'espera que Colau en els pròxims dies anunciï la seva candidatura.

"Jordi Turull és pare i Laura Borràs filla de l'1 d'octubre"

Josep Rull diu que hi haurà un lideratge compartit a Junts per Catalunya entre Jordi Turull i Laura Borràs i que "funcionarà si hi ha lleialtat". Rull diu que defensa que Turull i Borràs són "complementaris" i "multiplicadors" si van junts: "Jordi Turull és pare de l'1 d'Octubre, i Laura Borràs és filla de l'1 d'Octubre". L'exconseller es defineix com a "recosidor" dins de Junts per Catalunya on ara només té responsabilitat en l'àmbit de 'protecció dels animals i assegura que ajuda amb el que pot: "S'ha de recosir a Junts i al país en general".