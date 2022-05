El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha avançat que els majors de vuitanta anys rebran la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 a la tardor d'enguany. En una entrevista al Cafè d'idees de La2 i Ràdio 4, ha assegurat que encara s'està estudiant quin tipus de vaccí s'inocularà. A més, ha valorat el gran resultat que ha donat una bona cobertura de la vacunació en la situació epidemiològica a Catalunya.

“�� Josep Maria Argimon avança que la quarta dosis de la vacuna es posarà als majors de 80 anys a partir de la tardor | @salutcat ��️ "En principi, 80 anys. Començaríem per aquesta". �� https://t.co/FApYVEMqlb @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/PeaoawtcCE “

Argimon ha valorat molt positivament la feina que està fent Hipra, la farma catalana que està desenvolupant una vacuna contra la covid-19. Ha destacat que tenen molta experiència contrastada en vacunació animal, on són líders mundials, i veu factible que pugui estar enllestida a finals de 2022. Un dels seus punts a favor és que poden assumir tot el procés: disseny, fabricació, regulació i distribució.

Calen més recursos i inversió

El conseller de Salut ha assegurat que una de les seves tasques és aconseguir més finançament per la sanitat catalana, des de Catalunya però especialment des del Govern central. Ha confessat que va acceptar entrar al govern perquè va llegir la pàgina 14 de l'acord de legislatura signat entre Junts i ERC on s'establia un augment del pressupost sanitari. Confia que durant aquest any arribin bones notícies i més recursos.