Els independentistes presumptament espiats exigeixen explicacions

Una vintena de representants d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, Òmnium Cultural i l'ANC s'han concentrat davant de l'hotel on se celebra aquests dies la Reunió del Cercle d'Economia per condemnar l'espionatge amb el programari Pegasus.

Aprofitant la presència aquest divendres d'una delegació de la Comissió Europea, encapçalada per la presidenta Ursula von der Leyen, els concentrats han exhibit diverses pancartes en anglès amb lemes com "Espanya ens espia" o "Democràcia sota vigilància".

Les entitats sobiranistes denuncien vulneració de drets fonamentals. Al darrere hi veuen una intencionalitat clarament política i no consideren satisfactòria la compareixença de la directora del CNI al Congrés.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha acusat directament al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de ser el "màxim responsable d'un espionatge polític sense precedents".

El futur de la taula de diàleg

A la concentració hi han assistit dirigents d'Esquerra Republicana, com Meritxell Serret i Ernest Maragall, de Junts per Catalunya, com Jordi Sánchez i Albert Batet, de la CUP, com Carles Riera i Eulàlia Reguant, o del PDECAT, com David Bonvehí. Tots han coincidit a qualificar de "vergonya per un Estat democràtic" que s'hagin espiat adversaris polítics, però Esquerra i Junts veuen diferent l'afectació que tot plegat tindrà per la continuïtat de la taula de diàleg.

Mentre Jordi Sánchez, de Junts per Catalunya, creu que l'actual taula de diàleg és "una presa de pèl" i demana que es "deixi de blanquejar el govern espanyol i a Pedro Sánchez", Meritxell Serret d'Esquerra Republicana, s'ha mostrat més conciliadora, tot i que ha acusat el govern espanyol de "dinamitar l'oportunitat de resoldre políticament el conflicte polític".