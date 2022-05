Meritxell Cascan: "La pandèmia ens va treure el gest de tocar"

Meritxell Cascan, infermera de l'Hospital Clínic, destaca la importància de tocar per a ella i per a les persones de les quals tenen cura: "El gest de tocar és bàsic. I aquesta pandèmia ens el va treure, no ens podíem tocar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, relata com ha tingut la sensació de persones que el gest de tocar ajudava a persones que estaven en una situació crítica a l'hospital. "És una tonteria, però quan vaig a punxar o a posar una via, em dona per agafar-lo (al pacient)", ha detallat.

La professional de la sanitat explica que la seva feina l'apassiona, tot i la seva duresa: "Per a mi, és una passió ser infermera", ha dit tot reconeixent la duresa de treballar a les urgències de l'Hospital Clínic. "Quan surts de casa fa una mica de mandra. Però arribes allà, et poses de blanc… porto 23 anys, i és una passió", ha reflexionat.

Diario de una enfermera de Barcelona Aquestes reflexions, i molt més, és el que Cascan explica a Diario de una enfermera de Barcelona: Guerrera de blanco, que va començar a escriure a l'inici de la pandèmia del coronavirus. Relata com, després d'una nit "molt estranya" on ja hi havia "molts malalts amb Covid-19", va tornar a casa pensant que ho havia de relatar tot plegat. "Va ser una mica terapèutic", reconeix sobre aquell moment d'escriure.



Després, ho va compartir amb companyes que la van animar al fet que ho seguis fent, que seguís relatant el testimoni d'uns moments tan importants per a tothom, des del seu punt de vista. Després de compartir texts a xarxes socials, la seva experiència es va acabar convertint en aquest llibre. A Diario de una enfermera de Barcelona hi trobem també molts casos concrets que Cascan va viure de prop. En aquest sentit, recorda el cas d'una noia embarassada de bessons que va patir la Covid-19 que va haver de parir els dos nadons quan ja sabia que eren morts. "La mostra de fortalesa que ens va donar aquella dona... Jo m'hagués desplomat i m'hagués posat a plorar amb ella". A més, ha destacat que un dels grans problemes de la pandèmia és la solitud que han patit moltes persones, també els mateixos malalts. "No té a ningú que pugui abraçar-se. Vam estar nosaltres amb ella i, quan va marxar, ens vam desplomar totes", recorda sobre aquell cas.



�� https://t.co/FApYVEMqlb@GemmaNierga pic.twitter.com/KYS3Tkun28“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 12, 2022 A més d'experiències i casos concrets, també detalla com es va viure tot plegat des de dins, emocionalment. En aquest sentit, ha recordat que van arribar a crear un xat amb professionals de l'hospital, en el qual hi havia una psicòloga, per exposar els seus casos i poder gestionar millor les emocions.