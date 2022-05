El president del grup municipal d'Esquerra a l'ajuntament de Barcelona i diputat al Parlament, Ernest Maragall, diu que actuaria igual que ho ha fet el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray: "Presentar recurs, aprovar la llei i desplegar el decret". Ernest Maragall que va ser conseller d'Ensenyament en el govern tripartit, sosté que la interlocutòria sobre el castellà a les aules no té aplicabilitat: "Guanyarem en el terreny de la justícia, però sobretot en el de la pràctica". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Maragall diu que és una "barbaritat" que les jutges es converteixin en representants polítics: "Com si fos canviar l'horari d'un treballador".

Defensa seguir negociant amb l'Estat: "Anirem a les taules que convingui" El president del grup municipal d'Esquerra defensa continuar negociant amb l'Estat "el que no vol dir ni confiança, ni coincidència o aproximació de cap mena". Maragall argumenta que el que ha decidit Esquerra és la via de diàleg i el govern del PSOE i Podemos són l'Estat i són "l'adversari" amb qui s'ha de negociar: "Anirem a les taules que convingui, és l’adversari, no és el nostre soci". Maragall diu que amb el cas d'espionatge amb el sistema Pegaus, "l'Estat s'acaba d'allunyar d'aquest punt". “☕ @ernestmaragall defensa seguir negociant amb l'Estat, perquè és l'interlocutor amb qui han de parlar | @ERCbcn @Esquerra_ERC



��️ "Això no vol dir confiança. Vol dir negociació directa amb l'adversari".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/qNB41rusul“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 10, 2022 Maragall afirma que s'hauria d'anul·lar "de manera immediata" el judici del Procés pel presumpte espionatge als advocats i posar "el comptador a zero": "Com és possible que això no tingui conseqüències? Els tribunals europeus ja ho incorporaran".

"Hi ha espais a Barcelona en els que la ciutadania se sent expulsada" El president del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona denuncia la "pèrdua de control" de determinats espais públics de la ciutat com el barris de la Barceloneta o el Raval Sud: "Ahir vaig estar passejant per la Barceloneta. Hi havia ciutadans exercint activitats no regulades, tricicles, la restauració ocupant espais que no els correspon o l’evidència de delinqüència". “☕ @ernestmaragall tipifica com "un espectacle" la "pèrdua de control" de determinats espais públics de Barcelona | @ERCbcn @Esquerra_ERC



��️ "Tenim espais on la ciutadania se sent expulsada i maltractada".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/NJGAtSClrb“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 10, 2022 “"Collboni no té altra cosa a oferir a la ciutat que el turisme. És molt important que no matem la gallina d'ous d'or".“ Maragall confia a poder ser alcalde de Barcelona i diu que se sent "legitimat, obligat, entusiasmat, i decidit a intentar-ho" i creu que el seu adversari serà el PSC i no els Comuns: "El concepte de Comuns ha donat tot el que podia donar de sí". Ernest Maragall diu que és bo que el turisme hagi tornat a Barcelona, però que està mal gestionat i creu que les acusacions de Jaume Collboni que els retreu ser "turistofòbics" Maragall respon "que ho diu qui no té cap altra cosa a oferir que el turisme". Raquel Sánchez: "L'ampliació de l'aeroport depèn de la Generalitat"