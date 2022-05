El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat a la Generalitat que executi de manera "immediata" la sentència que obliga a fer un 25% d'hores en castellà a totes les escoles. D'aquesta forma, el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, tindria 15 dies com a molt tardar per "dictar les instruccions i establir les garanties de control que s'escaiguin" per complir aquesta sentència.

A més, la resolució requereix al conseller Cambray que la faci efectiva i a l'Alta Inspecció que verifiqui el seu compliment i n'informi els magistrats.

Escola Bilingüe veu el final de la vulneració de drets La presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, considera que amb l'ordre del TSJC que es compleixi de manera immediata la sentència del 25% de castellà a les escoles "s'ha fet un pas de gegant" per a "posar fi a la vulneració dels drets lingüístics dels alumnes catalans". "Amb la sentència d'avui arribem al final d'un camí que va començar fa 30 anys", ha afirmat Ana Losada, per a qui el 25% de les matèries en castellà "és només l'inici".