L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, insta a la nova direcció de Junts a reconstruir l'espai del partit que vol ocupar i després decidir a quina direcció s'ha de dirigir. En una entrevista al Cafè d'idees de La2 i de Ràdio 4, Trias ha assegurat que per guanyar eleccions "s'ha d'ajuntar gent diversa", una aposta que, diu, ha de fer Junts: "És molt important que tot aquest espai es torni a unir, no té cap sentit que el tirem per la borda". Xavier Trias diu que a l'espai de Convergència hi havia gent "molt de dretes" i també socialdemòcrates: "No sé què és gent d'esquerres, hi ha socialdemòcrates".

Xavier Trias ha revelat que manté la militància política a Junts per Catalunya i també al PDeCAT: "Soc encara militant del PDeCAT, em donaria de baixa, però no ho faig. Igual em fan fora".

No es presentarà a les primàries a Barcelona: "No s'ha de buscar l''abuelico'"

L'exalcalde de Barcelona diu que no es presentarà a les primàries de Junts per optar a l'alcaldia de Barcelona perquè "està jubilat" i considera que qui es presenti ha de tenir un projecte per a mínim dotze anys: "No s'ha de buscar l''abuelico'". Trias diu que no vol arribar a la situació d'Ernest Maragall perquè "no ha de ser un projecte de persones que se'n van". L'exalcalde aposta per noms com Jordi Martí o Neus Munté "hi ha gent molt bona".

“Molt crític amb Colau: Hi ha barraquisme dins les cases“

Trias critica la política de l'alcaldessa Ada Colau per "equivocada": "Barcelona és una ciutat que hi ha pobresa. Hi ha gent amb situacions extremes. No veiem el barraquisme, però a dins de les cases hi ha barraquisme". L'exalcalde diu que la manera de lluitar contra la pobresa no és "com fa la Colau" a base subvencions, sinó de formació i creant activitat econòmica: "Si tu estàs en contra de l'activitat econòmica, és un mal negoci. Colau hi va en contra de manera estranya".

Xavier Trias diu que Barcelona necessita empreses com Telefònica, Aigües de Barcelona o Seat i reclama "vendre" la ciutat al món: "Que hi hagi una explosió de noves tecnologies, anar a vendre-ho al món i encara que no ho siguis, t'acabes convertint en una Smart City".