Borràs i Turull acorden un tàndem al capdavant de Junts

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’actual vicepresident del Partit, Jordi Turull, han tancat finalment un acord per presentar una candidatura conjunta de cara al congrés que el pròxim 4 de juny ha de decidir a Argèles-sur-Mer (França) el futur de la formació independentista. Aquest mateix dimarts finalitza el termini per presentar les candidatures a la presidència i a l’executiva nacional. El pacte preveu un repartiment equitatiu de les funcions executives, en què Borràs assumiria la presidència en substitució de Carles Puigdemont i l'exconseller la secretaria general.

Precisament, l'encara secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha pressionat aquesta setmana decididament pel tàndem format per tots dos. Sànchez reclamava “unitat” i marcava així la línia a seguir en una setmana decisiva per determinar fins a on arriba el pols entre dues cultures polítiques dins dels quadres del partit. D'aquesta manera s'aconseguiria evitar que la divisió dins de Junts segueixi creixent.

La renúncia de Puigdemont i Sánchez

El congrés del 4 de juny ha pres especialment importància després que l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciés per sorpresa que no tenia intenció de continuar en el càrrec. En un comunicat es mostrava partidari que el nou president “participi permanentment de les reunions executives” i “a fons” en les decisions polítiques que s’hagin de prendre.

“Avui he fet saber als afiliats de @JuntsXCat la convocatòria del congrés nacional i la meva voluntat de no presentar-me a la renovació com a president del partit. És una decisió presa de fa temps, per les raons que exposo en la carta que us comparteixo. Ens veiem a Argelers! pic.twitter.com/KkDhY8nCgP“ — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 3, 2022

Una renúncia que s’afegia a la comunicada a principis d’abril del fins ara secretari general del partit, Jordi Sánchez. “Els temps avui requereixen una manera diferent de treballar”, apuntava en una entrevista, en què ja reclamava “una única candidatura” que doni resposta a “la pluralitat i riquesa que representa JxCat”.

Laura Borràs fa costat a la portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, el dia de la seva renúncia EFE

La darrera baixa significativa ha estat la de la portaveu de JxCat a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, qui anunciava la seva decisió de deixar la política per motius personals. “No puc més”, advertia Artadi en una roda de premsa en què afegia que no se sentia “amb força per continuar”.