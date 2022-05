La presidenta de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha abandonat la política després d'11 anys i renuncia, així, a presentar-se com a candidata a les eleccions municipals, tal com estava previst. Ho ha anunciat aquest divendres en una compareixença a l'Ajuntament on se l'ha vist molt afectada i entre plors ha dit que "no pot més" i que no se sent "amb força per continuar".

“�� Elsa Artadi anuncia que abandona la política i s'emociona durant el seu discurs.



A principis de febrer, Artadi havia estat escollida per liderar la llista de JxCat a l'alcaldia de la capital catalana, però ara ha decidit renunciar "per motius personals i no polítics", ha recalcat. "Porto els darrers 11 anys de la meva vida dedicada a servir a la ciutadania des de la política. Vaig entrar durant la crisi financera, he viscut el 9-N, l'1-O i la repressió, la presó i l’exili dels meus companys...", ha declarat l'expolítica.