Puigdemont renuncia a la reelecció de la presidència de Junts

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont deixarà la presidència de Junts per Catalunya en el proper congrés que el partit celebrarà el 4 de juny en Argelers (França). Així ho ha comunicat per carta a la militància aquest mateix dimarts. A la mateixa considera que "ara és necessari, al meu entendre, que el partit tingui una nova presidència”.

“Avui he fet saber als afiliats de @JuntsXCat la convocatòria del congrés nacional i la meva voluntat de no presentar-me a la renovació com a president del partit. És una decisió presa de fa temps, per les raons que exposo en la carta que us comparteixo. Ens veiem a Argelers! pic.twitter.com/KkDhY8nCgP “

Necessari participar permanentment

Puigdemont s’ha mostrat partidari que el nou president de la formació “participi permanentment de les reunions executives” i que ho faci “a fons de les decisions polítiques que sigui necessari prendre”. El mateix expresident, des de Bèlgica, on resideix, s’havia anat distanciant per centrar-se en el Consell per la República.

“Per això no presentaré la meva candidatura a la renovació de la presidència del partit, encara que m'agradarà molt i em sentiré honrat de poder acomiadar-me com a president de manera presencial, al vostre costat", segueix dient a la carta. D’aquesta manera Puigdemont deixa encara més oberta la renovació de la direcció de JxCat. El fins ara secretari general, Jordi Sánchez, també ha avançat que no optarà a la reelecció.