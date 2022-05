Martín Blanco: "És una presa de pèl intentar evitar la sentència"

El portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, qualifica de "bunyol jurídic i polític" l'intent de modificació de la Llei de Política Lingüística. Martín Blanco considera que el 25% del castellà a les aules és "un percentatge molt prudent". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, el diputat de Ciutadans veu com "una presa de pèl" que s'intenti evitar la sentència del 25% de castellà a l'escola: "Té a veure amb una visió nacionalista que pretén excloure".

Nacho Martín Blanco diu que l'acord per modificar de la Llei de Política Lingüística està "encara a sobre de la taula" a l'espera que Junts per Catalunya si sumi: "No acaba de sumar-s'hi perquè tenen dubtes de com tirar endavant, el que per a nosaltres és un l'intent de bandejar la sentència".