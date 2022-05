Una investigación periodística publicada por el semanario The New Yorker reveló el pasado 18 de abril el presunto espionaje a unos 60 dirigentes independentistas catalanes, en su mayoría, por el sistema Pegasus en un caso que 22 días después ha tenido ya su primera víctima: el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.

Entre los espiados figuraba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes catalanes Quim Torra y Artur Mas y el entorno de Carles Puigdemont. También se han visto afectados Jon Iñarritu y Arnaldo Otegi de EH Bildu.

Pero no han sido los únicos: unos días más tarde, desde el Gobierno revelaron que mediante ese programa se ha accedido a datos de los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en otros.

Pegasus es una herramienta de ciberespionaje de la empresa israelí NOS Group que solo pueden adquirir gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad con el objetivo de combatir el crimen y el terrorismo, que infecta dispositivos móviles y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados.

22 días de investigaciones y reacciones políticas

Estas son las fechas más relevantes del caso:

18 abril.- El semanario estadounidense The New Yorker, con datos de The Citizen Lab, desvela que más de 60 dirigentes independentistas fueron supuestamente víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus.

19 abril.- Un día después, el Gobierno de Pedro Sánchez defiende que no tiene "nada que ver" y tampoco "nada que ocultar", pero no aclara el papel del CNI, amparándose en la ley de seguridad nacional.

21 abril.- La Junta de Portavoces del Parlamento catalán aprueba una declaración de ERC, JxCat, CUP y los comunes en la que condena el espionaje y exige al Gobierno que lo investigue y que "asuma las responsabilidades". Ese mismo día Aragonès se reúne en el Congreso de los Diputados con representantes de los partidos víctimas de ese espionaje político.

24 abril.- Reunión entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera catalana Laura Vilagrà. Bolaños anuncia algunas medidas, entre ellas abrir un "control interno" del CNI, "desclasificar" documentos y constituir en breve la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

27 abril.- El espionaje protagoniza la sesión de control del Congreso, en la que ERC, JxCAT y PNV exigen aclaraciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y una comisión de investigación pública en la Cámara. Mientras, el Parlamento de Cataluña aprueba presentar una denuncia ante las autoridades judiciales por los casos de espionaje denunciados.

28 abril.- Se constituye en el Congreso la Comisión de Control de gastos reservados, más conocida como la comisión de secretos oficiales, con representación de partidos independentistas. Además, ese día el presidente del Gobierno muestra su total respaldo a Margarita Robles.

2 mayo.- Moncloa denuncia el espionaje a los móviles del presidente Pedro Sánchez y de Margarita Robles con Pegasus en 2021 e interpone una denuncia en la Audiencia Nacional.

3 mayo.- La junta de Portavoces del Congreso aprueba por mayoría que Sánchez acuda al Congreso para dar cuenta del caso de espionaje, con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, la Cámara rechaza la creación de una comisión de investigación, como habían solicitado Unidas Podemos y otros grupos políticos.

En el ámbito judicial, la Audiencia Nacional abre una investigación, que declara secreta, por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos por la infección de los móviles de Sánchez y Robles.

Por su parte, la Generalitat anuncia que se personará como acusación popular en todos los procedimientos judiciales relacionados con el caso, mientras el Parlament creará una comisión de investigación.

4 de mayo.- Margarita Robles comparece ante la Comisión de Defensa del Congreso. Cierra filas con el CNI y su directora, Paz Esteban, y defiende la postura del Gobierno contra las escuchas ilegales sin autorización judicial: "Tolerancia cero", dice.

5 de mayo.- La directora del CNI, Paz Esteban, aporta en la Comisión de Gastos Reservados las autorizaciones judiciales para espiar a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Pere Aragonès. El Gobierno afirma que ni ordenó al CNI espiar al presidente de la Generalitat ni conocía que había sido espiado.

6 de mayo.- Aragonès, durante un breve encuentro en las jornadas del Cercle d'Economia que se celebran en Barcelona, traslada a Pedro Sánchez la necesidad de verse "cara a cara" para hablar del espionaje, un asunto que considera "muy grave". Sánchez acepta.

9 mayo.- Unidas Podemos reitera su exigencia de dimisiones "al más alto nivel" por el espionaje. ERC reclama "como mínimo" la dimisión o cese "urgente" de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

01.44 min El Gobierno destituye a la directora del CNI y nombra a su sustituta

10 mayo.- El Gobierno anuncia la destitución de Paz Esteban, nombra como sustituta a la hasta ahora secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y desvela que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también fue espiado por el Pegasus.