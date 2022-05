Poco une ahora mismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, más allá de que ambos han sido espiados, en circunstancias bien diferentes. Ambos coinciden este viernes en Barcelona- en las jornadas anuales del Cercle d'Economia- en una fecha ya fijada en el calendiario hace días y en medio de la polémica por el espionaje por el sistema Pegasus, que ha marcado toda la política en los últimos días y que amenaza con dinamitar la legislatura.

En un escenario político de altísima tensión, Sánchez viaja a Barcelona horas después de que se haya revelado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos el actual president. La propia directora del CNI, Paz Esteban, aportó la autorización judicial para dicho espionaje en una reunión de la comisión de secretos oficiales cuyo contenido no quedó en secreto precisamente.

Queda respondida la pregunta de quién espió a los líderes independentistas- el CNI se hace cargo de esos 20, pero no del resto (más de 60) que publicó The New Yorker- pero no se sabe aún quién está detrás del espionaje a Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. El Gobierno se limita a decir que no quiere especular "sin pruebas" y el caso está en la Audiencia Nacional, que ha declarado secreta la investigación. Muestran "prudencia" y piden "cautela" ante las informaciones que apuntan a Marruecos como el origen del espionaje al Gobierno español.

Sobre el pinchazo al teléfono de los independentistas, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reveló este jueves que la directora del CNI les aseguró en la comisión que los políticos soberanistas catalanes y vascos que fueron espiados sin orden judicial lo fueron o bien por una nación o naciones extranjeras o por otros organismos del Estado, una afirmación que, a juicio de Rufián, apunta a Interior. Precisamente por estas declaraciones, Vox y Cs sopesan querellarse contra él por presunta revelación de secretos.

Sánchez hablará del espionaje por primera vez Se espera que este viernes el presidente del Gobierno hable de este delicado asunto que ha puesto patas arriba las relaciones del Ejecutivo con sus socios, ya tocadas, especialmente con ERC, y ha profundizado la quiebra de confianza que existe en el Gobierno de coalición. En la clausura del Cercle hay una intervención inicial de Sánchez y posteriormente el máximo responsable de esta organización empresarial, Javier Faus, formula preguntas propias o que le hacen llegar los asistentes sobre asuntos de actualidad política y económica, segun informa Efe. Máxima expectación ante lo que pueda decir Sánchez al respecto, que tratará, a buen seguro, de calmar las aguas con los republicanos, socios claves, que ya saben que figuran en la lista de espiados por el CNI con la autorización del juez del Tribunal Supremo que controla las actividades que vulneran derechos fundamentales como la intervención de las comunicaciones. Se desconoce el momento en el que el teléfono de Aragonès fue pinchado. Presidente y president podrían aprovechar su estancia en Barcelona para reunirse- no está en la agenda de Moncloa ni de Generalitat- toda vez que Aragonès lleva días pidiendo verse con el presidente para tratar este asunto que ha dinamitado la relación, ha dejado en suspenso la mesa de diálogo sobre Cataluña y ha hecho que ERC amenace con reventar toda la agenda legislativa del Gobierno, lo que podría precipitar el fin de la legislatura.

El Gobierno se desvincula del espionaje a Aragonès Ya este mismo jueves, tras conocerse que Aragonès había sido espiado por el CNI con aval judicial, el Gobierno se apresuró a desvincularse. Fuentes de Moncloa a TVE quisieron dejar claro que desde el Gobierno no se ordenó al CNI espiar al president e incluso que se desconocía que había sido espiado. Añaden que no sólo desconocían a quien había espiado el CNI, sino que ni siquiera pueden o deben saberlo y que es ese centro de Inteligencia quien actúa con autonomía a la hora de desarrollar su labor. Niegan por tanto que exista una orden política desde Moncloa, mientras que desde el independentismo apuntan a que "solo motivos políticos" han llevado al pinchazo de los teléfonos. Tras la información aportada por la directora del CNI, Aragonès ha urgido a "desclasificar" la autorización judicial para que pudiera ser espiado, ha exigido explicaciones "al más alto nivel" sobre quién dio la "autorización política" para ello- en clara referencia a Sánchez- y ha calificado de "inaplazable la asunción de responsabilidades"- en clara referencia también a Robles y la directora del CNI-. Aragonès exige desclasificar la autorización judicial que permitió su espionaje y pide explicaciones al más alto nivel En un comunicado, Aragonès habla de "espionaje masivo por parte del Estado español contra las instituciones catalanas y el independentismo". No parece, por tanto, que en los próximos días se vaya a rebajar la tensión política. Podría conocerse, además, que más ministros fueron espiados ya que en este momento se están analizando sus teléfonos móviles para ver si han sido infectados con el sistema Pegasus.