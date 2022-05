La directora del CNI, Paz Esteban, ha presentado ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso (conocida como de secretos oficiales) avales judiciales para espiar a 18 dirigentes independentistas, entre las que estaba una dirigida al presidente catalán, Pere Aragonès, y las de dos personas del entorno del 'expresident' Carles Puigdemont, según ha podido saber TVE.

Esteban ha dado explicaciones sobre las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia que desveló 'The New Yorker' el mes pasado, en un artículo en que hacía referencia a más de 60 dirigentes independentistas entre 2017 y mayo de 2020 (cuando Aragonès todavía no era presidente de la Generalitat).

La comisión de secretos oficiales ha durado casi cuatro horas y se ha celebrado a puerta cerrada, bajo estrictas medidas de seguridad y con una gran expectación mediática. Los portavoces de los diez grupos parlamentarios que han participado de ella han tenido que dejar sus móviles en unas taquillas bajo llave, debido al estricto secreto que deben guardar sobre los papeles que pueda mostrar la directora del CNI, que a su llegada no ha querido hacer declaraciones a la prensa.

A la salida de esta comisión, cuyo contenido es secreto por ley, el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que Esteban ha asegurado que los políticos independentistas que fueron espiados sin orden judicial lo fueron o bien por una nación o naciones extranjeras o por otros organismos del Estado. Y cuando la directora del CNI habla de otros organismos del Estado "está señalando a Interior", ha asegurado Rufián.

Aragonès fue uno de los primeros en pedir explicaciones al Gobierno cuando salió a la luz este caso de espionaje y, desde entonces, la tensión entre el Ejecutivo con el Govern y con ERC se ha ido tensando por momentos, hasta el punto de que el 'president' ha congelado la mesa de diálogo sobre Cataluña y restringido al máximo la relación con el Gobierno. Esquerra también votó en contra del último decreto de medidas anticrisis y lleva semanas advirtiendo de que está en peligro la legislatura.