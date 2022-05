El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reconocido este martes que hay que "reforzar los protocolos de seguridad" tras el espionaje detectado a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el sistema Pegasus, que se ha denunciado ante la Audiencia Nacional, y cuya autoría, ha señalado, se desconoce por el momento.

En declaraciones a la Cadena Ser, Bolaños ha pedido no especular sobre quién puede estar detrás de este espionaje y ha insistido en que la prioridad por ahora es esclarecer los detalles de este asunto que ha tildado de "muy grave".

El ministro ha señalado que el informe del Centro Criptológico Nacional (CCN) no contiene ninguna hipósesis sobre la autoría, por lo que ha pedido prudencia y "no hacer suposiciones sin base" al respecto. No obstante, ha reiterado que el espionaje es "externo" y no ha tenido que ver con ningún organismo oficial del Estado con autorización judicial.

Así, ha asegurado que se siguen analizando los dispositivos móviles del resto de miembros del Gobierno, pero por el momento, no constan más ataques que los sufridos por Sánchez y Robles. También ha explicado que se empezó la revisión de los móviles del Ejecutivo por el presidente "por ser quién es" y por la ministra de Defensa porque "a su ministerio está adscrito el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)".

Por otra parte, ha subrayado que no le consta que el teléfono de la exministra de Exteriores Arancha González Laya fuera hackeado, a diferencia de lo que apuntan varios medios de comunicación que dicen que sufrió un ataque de Pegasus en mayo de 2021. Por eso, ha vuelto a pedir que no se hagan conjeturas.