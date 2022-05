El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes que el hecho de que se conozca ahora que los teléfonos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido espiados por el programa Pegasus es una "casualidad política no menor" al producirse en "pleno debate con los independentistas y de la estabilidad del Gobierno".

Tras criticar que se trate de la "primera explicación" que da el Gobierno tras 15 días de debate sobre el espionaje, Feijóo ha señalado: "La verdad es que nos ha sorprendido, y nos ha sorpendido negativamente, que hoy nos enteremos de que en el año 2021 ha sido espiado el móvil del presidente y de la ministra. Probablemente sea una casualidad, pero en pleno debate con los independentistas y en pleno debate sobre la estabilidad del Gobierno, que nos enteremos hoy de que también han sido objeto de este presunto espionaje no deja de ser una casualidad politica no menor", ha dicho.

Traslada el apoyo del PP para "preservar la seguridad"

El presidente del Partido Popular, que ha hecho esas declaraciones durante el acto del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, ha reiterado el apoyo "inquívoco" de su formación para "preservar la seguridad del presidente del Gobierno y del conjunto de ministros, así como del resto de autoridades de los presidentes autonómicos y del resto de autoridades que conforman las instituciones del Estado". Después, ha precisado:

"Con lo que no va a contar nunca es con el apoyo del PP para que aquellos políticos que están en contra de la unidad del Estado participen en los secretos del Estado, y es una buena ocasión para recordarlo“, ha añadido Feijóo, que dice estar "con las instituciones y con quienes las representan", y no con quienes "luchan" contra ellas, en alusión a la entrada de ERC, Junts, Bildu y la CUP en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que se constituyó el pasado jueves.

Asimismo, ha defendido extremar "la seguridad de las instituciones del Estado" porque les "sorprende negativamente" que "hoy" se enteren de que en 2021 fue espiado el móvil del presidente del Gobierno y su ministra de Defensa.

En este sentido, el líder de los 'populares' ha dicho también que ve "razonable" que investiguen su teléfono como presidente de la Xunta de Galicia para tener "información" sobre si él también ha sido espiado. En cualquier caso, ha recordado que en estos momentos es presidente gallego en funciones y que la semana del 12 al 15 de mayo habrá un nuevo presidente, por lo que hablará de este tema con él para ver si lo consideran oportuno, aunque ha insistido en que "sería muy bueno".

Durante su comparecencia, Feijóo también ha contado que el jefe de gabinete del presidente del Gobierno "llamó" a su jefa de gabinete "un poquito antes" de dar la noticia a los medios de comunicación para avanzarle lo que iban a trasladarle a los ciudadanos. Según fuentes del PP a TVE, ha sido una llamada "puramente informativa" que se ha producido pocos minutos antes de la rueda de prensa ofrecida desde Moncloa.

Las mismas fuentes señalan que no cuentan con más información y que no pretenden debilitar al Gobierno en temas de seguridad nacional. Sí les extraña, dicen, que no se haya aclarado si el ataque es extranjero o no, pero aseguran que pedirán explicaciones.

Desde Ciudadanos también han reaccionado a la noticia y han informado de que presentarán este martes en el Congreso una batería de preguntas sobre los protocolos de seguridad de las comunicaciones de los miembros del Gobierno de España.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha resaltado que "existe una grave negligencia, un agujero de seguridad en las comunicaciones".