La agonía acompaña desde hace tiempo cada votación en el Congreso de los Diputados y cada una de ellas pende de un hilo que puede complicar y mucho la recta final de esta legislatura en un contexto de tensión creciente del Gobierno con ERC, un socio clave para Pedro Sánchez, con el que la relación política está más que tocada pero aún no hundida.

Los republicanos amenazan directamente con "tumbar" toda la agenda legislativa tras el escándalo generado por el supuesto espionaje a independentistas por el sistema Pegasus y, aunque el presidente ha dicho por activa y por pasiva que tiene intención de agotar los plazos y convocar elecciones generales cuando tocan, a finales del año que viene, un escenario sin apoyos ni estabilidad parlamentaria complica la situación.

La votación de esta semana para sacar adelante el decreto de ayudas para paliar la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania ha vuelto a poner contra las cuerdas a un Ejecutivo para el que ya es costumbre la negociación hasta el último minuto, a horas de los plenos parlamentarios, y contener el aliento hasta el pitido final. De momento, el Gobierno está salvando las votaciones, pero hasta el propio Pedro Sánchez tuvo que anular un viaje el jueves ante lo ajustado de cada suma en el Congreso.

Cuando el Gobierno aún no ha olvidado la votación de infarto de la reforma laboral- una de las más importantes de toda la legislatura- que solo salió adelante por la carambola del error en el voto de un diputado del PP, ha tenido que enfrentarse a la no menos trascendente votación del decreto anticrisis que, aunque menos intensa y rocambolesca, solo quedó despejada cuando EH Bildu anunció su voto a favor "por la gente", que no "por el Gobierno".

Que el Ejecutivo saque una votación adelante gracias a esta formación solo da munición al PP para atacar sus relaciones parlamentarias, mientras que desde el Gobierno su portavoz, Isabel Rodríguez, se apresura a negar pacto alguno con Bildu o contraprestación por ese 'sí'.

La directora del CNI, cara a cara con los diputados supuestamente espiados Los 'populares', al igual que otros partidos como Vox o Cs, han sido durísimos con la decisión de reducir la mayoría parlamentaria para permitir que estos partidos independentistas accedan a la Comisión de control de créditos destinados a gastos reservados, más conocida como la comisión de secretos oficiales, tras ser oficialmente constituida este jueves con diez nombres propios: Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurúa (Bildu) y Albert Botran (CUP). Esta comisión se reunirá en breve- podría ser esta misma semana- y en ella estos diputados tendrán acceso a información clasificada, a recibir informes periódicos sobre el uso de fondos reservados y a controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. Precisamente el Gobierno ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban López, para informar de la investigación interna sobre el supuesto espionaje y todo apunta a los próximos días. El miércoles también comparecerá la ministra Robles en lo que se espera una semana política de alto voltaje con los independentistas dispuestos a llegar hasta el final para conocer el fondo del presunto espionaje. Paz Esteban se enfrentará en esa comparecencia a cuatro diputados soberanistas- Rufián, Nogueras, Iñarritu y Botrán- los tres últimos en la lista de políticos espiados que ha publicado la revista The New Yorker. ¿Qué es Pegasus, el polémico software que habría espiado a Aragonès y a otros políticos?