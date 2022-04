El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su compromiso con la “transparencia” su “máxima voluntad de esclarecer” el supuesto espionaje al independentismo mediante el sistema Pegasus a través de una investigación interna en el CNI y colaborando con la que impulsará el Defensor del Pueblo en este mismo organismo.

En una respuesta en el Congreso al líder parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, le ha pedido “restablecer la confianza” y “superar” la crisis del espionaje después de que Esquerra haya advertido de que no apoyará el decreto anticrisis del Gobierno por la guerra de Ucrania si no da explicaciones claras y asume responsabilidades. La tensión no solo ha escalado con ERC, sino con todo el Govern, que ha "restringido al mínimo" sus relaciones con el Ejecutivo español y ha advertido de que la legislatura "pende de un hilo".

“Reconstruyamos esa confianza, reforcemos lo que ha hecho posible ese reencuentro entre la sociedad catalana, que es el diálogo”, ha dicho el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha destacado que "pocos precedentes existen" del control interno que se abrirá en el CNI y porque el Ministerio de Defensa vaya a colaborar con la investigación del Defensor del Pueblo. Por último, ha recalcado que todo lo que ha hecho el CNI "ha sido atendiendo escrupulosamente a la ley" y ha recalcado la "disponibilidad" del Gobierno para "colaborar con la Justicia" mediante la desclasificación de documentos.

Rufián carga contra un espionaje "alegal" y de "terrible gravedad" Pero sus explicaciones no han bastado a Rufián ante lo que ha llamado un espionaje "alegal" que reporta una "terrible gravedad" y ha ironizado al decir que, ante el decreto anticrisis que se vota este jueves, Sánchez puede "buscar el teléfono" del diputado del PP, Alberto Casero, cuyo error en la votación de la reforma laboral (votó sí en lugar de no) fue lo que salvó entonces el decreto del Gobierno. "Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará" de forma "alegal", ha dicho Rufián en su intervención, quien ha dicho saberlo porque los cargos de Interior de PSOE y PP "de los últimos 40 años" así lo han dicho "en tres comisiones de investigación". Pero la pregunta, ha aseverado, es si el Gobierno lo ordenó. Porque, si lo hicieron, "es terriblemente grave", pero si no lo es aún más "porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas". "Y cuando no se limitan las cloacas, éstas se llenan de ratas y las ratas se lo comen todo", ha advertido. Rufián ha defendido que la "apuesta" de ERC por la palabra, el diálogo y la negociación es "granítica" pero ha advertido al jefe del Ejecutivo de que si "no le gustan" los partidos independentistas, Más País y Compromís ni siquiera Unidas Podemos, tal y como "sospecha", "lo diga", porque "tiene una alternativa que es el PP", un partido "de centro, de centro penitenciario". "En Feijóo tiene esa alternativa. Ahora bien, sus votantes lo tienen que saber", ha reprochado. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido este miércoles con Rufián antes de la sesión para reconducir la relación y de cara a la votación del decreto de medidas anticrisis de este jueves, aunque aparentemente sin éxito.

Robles pregunta qué debe hacer un Gobierno cuando se declara la independencia o se habla con Putin La ministra de Defensa (órgano del que depende el CNI), Margarita Robles, ha sido el foco de casi todas las preguntas sobre Pegasus y se ha defendido de las acusaciones del independentismo y nacionalismo al recalcar, como hizo este martes en el Senado, que es "muy fácil" imputar posibles delitos "sin ningún material probatorio" en base a publicaciones de medios de comunicación. Ha puesto en duda las "sesenta y no sé cuántas personas espiadas" que han publicado los medios y ha vuelto a recalcar también que la ley decreta el secreto de las actuaciones del CNI, por lo que se ha remitido a las explicaciones que dará su directora en la comisión de secretos oficiales cuando ésta se constituya. Visiblemente molesta ante las preguntas de los partidos independentistas, ha subido el tono con la CUP cuando su diputada Mireia Vehí le ha reprochado que "un Estado que trata a la oposición con escuchas, cloacas y espionaje no puede llamarse democrático". La ministra ha reprochado que se "rasgue" las vestiduras y le ha preguntado "qué tiene que hacer el Estado" cuando alguien "vulnera la Constitución, declara la independencia", "realiza desórdenes públicos" o "está teniendo relaciones" con líderes (en referencia a Vladímir Putin) "que están invadiendo Ucrania". Y le ha reprochado que no solo "no dice nada de eso" sino tampoco del "hackeo" a ministros del pasado, por lo que le ha reprochado la "hipocresía". En un tono duro, ha espetado al soberanismo que "les viene muy bien aparecer como víctimas" pero que "nunca" les ha visto "defender los fundamentos del Derecho ni los derechos de todos los ciudadanos", algo que "hace el Gobierno". Les ha pedido que "no estén tan nerviosos" y que "si tienen dudas vayan a los Tribunales", porque "son los jueces quienes deciden si ha habido o no espionaje". Por tanto, le ha exigido que "no ataque a los jueces del Tribunal Supremo" y "sea más humilde". Pero no solo el independentismo, sino también Unidas Podemos está metiendo presión sobre la ministra de Defensa y el presidente del grupo parlamentario 'morado', Jaume Asens, ha dicho que "hoy Fernández Díaz ha vuelto al Congreso de los Diputados reencarnado en Margarita Robles". Asens ha ironizado con esta "reencarnación" del que fuera ministro del Interior con el PP, que está actualmente procesado por espionaje a Luis Bárcenas y hace unos años estuvo relacionado con posibles investigaciones a dirigentes de ERC y CDC implicados en el proceso soberanista..

Junts: "Por acción u omisión, Sánchez es el responsable" Una de las críticas más severas por parte del independentismo catalán la ha pronunciado Míriam Nogueras (Junts), quien ha asegurado que "por acción u omisión" y mientras "no se demuestre lo contrario" Sánchez es "el máximo responsable del espionaje al independentismo" y ha criticado que no tiene explicación que en una supuesta democracia no sea su Gobierno, por iniciatia propia, el que esté exigiendo una comision de investigacion ante este escándalo". También ha dicho que el Gobierno es "cómplice" mientras no constituya una comisión de investigación al respecto: "Investíguenlo todo y a todos". Robles ha respondido a su intervención insistiendo en que el Ejecutivo actúa "con arreglo a la más absoluta y estricta legalidad" y le ha pedido que tenga "respeto" a los funcionarios que "trabajan para garantizar los derechos de todos". La ministra ha mostrado su confianza en que finalmente se pueda constituir la comisión de secretos oficiales: "En esa comisión todo saldrá claro".

El PNV: "Aprueben una comisión y desclasifiquen ya los documentos" No solo el independentismo catalán, sino también el PNV se ha mostrado muy crítico con el Gobierno. Su portavoz, Aitor Esteban, ha advertido al Ejecutivo de que si no actúa con "contundencia" tendrá problemas no solo con ERC sino con su formación. Ha instado al Gobierno a cambiar la ley de secretos oficiales y del CNI, "desclasificar los documentos ya" y aprobar una comisión de investigación más allá de la de secretos oficiales, que a su juicio "no va a solucionar nada". "El CNI no está indefenso, está filtrando cosas a la prensa, que se entera antes que este Parlamento y si está limitado es por su propia ley, que lo ha hecho así", ha advertido a Robles. "Quien está indefenso es este Parlamento y quien está absolutamente dañada es la tan cacareada democracia española", ha aseverado. Ha dicho que "no se traga nadie" que el juez del Supremo "autorice más de 60 escuchas individualizadamente durante más de tres meses" y ha criticado a Robles por haberse "convertido en una mera aplaudidora de las Fuerzas de Seguridad del Estado": "¿Qué ha sido de aquella juez progresista que era? Ella estaría absolutamente preocupada y no se conformaría con decir que tenemos las manos atadas". Ante esta referencia, Robles ha dicho que de lo que "se escandaliza" es de que Esteban haga "imputaciones en base a no sé qué informes de no sé qué medios de información": "¿Dónde están las pruebas? Preséntelas".