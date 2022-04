El decreto de medidas del Gobierno para paliar la crisis económica y el impacto de la Guerra de Ucrania que se vota este jueves está en vilo ante la incógnita del sentido del voto de ERC y EH-Bildu, que mantienen posturas muy críticas con el Ejecutivo por el supuesto espionaje al independentismo mediante el sistema Pegasus. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene garantizado que pueda sacar el decreto con la mayoría de la investidura y ha pedido "formalmente" el voto al PP y al resto de la Cámara para ello.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha mantenido una reunión este miércoles por la mañana con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para reconducir la situación, según fuentes de Moncloa. Pero el dirigente republicano ha afirmado después ante los medios que el Gobierno no les ha ofrecido ninguna medida para esclarecer el supuesto espionaje y ha lamentado que estén muy "preocupados" por la votación cuando deberían estarlo por las "cloacas" del Estado.

Esquerra, que lleva días amenazando con tumbar el decreto por el presunto espionaje, ha lanzado en el Congreso un último aviso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que vaya “buscando el teléfono” del diputado del PP Alberto Casero, cuyo error al votar a favor de la reforma laboral el pasado mes de febrero fue lo que salvó el decreto del Gobierno, que no apoyó entonces ERC.

Preguntado por el sentido de su voto antes de entrar en la sesión de control al Gobierno, Rufián ha respondido: “Depende del PSOE”. Esquerra exige explicaciones del supuesto espionaje, que hasta ahora considera insuficientes: “Para que me convenzan las explicaciones, deberían haber dado explicaciones pero por ahora solo hay declaraciones propias de bar” de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha espetado. “Del PSOE no espero nada”, ha zanjado.

También ha sido preguntada la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpuría, que ha señalado que el sentido de su votación “mañana se verá”.

La CUP igualmente está “valorando” el sentido de su voto y su portavoz, Mireia Vehí, ha advertido de que “si no hay comisión de investigación, no debería haber real decreto”. "Estamos trabajando con otros grupos parlamentarios para que mañana haya cambios en la relación con el PSOE", ha dicho Vehí a la salida del Congreso. "Pensamos que hasta que no haya una comisión de investigación sería inverosímil que las votaciones parlamentarias sean las mismas", ha insistido. Del mismo modo, el portavoz del PdeCat, Ferrán Bel, ha dicho que “veremos mañana” el sentido de su voto.

El PNV reitera su voto a favor del plan anticrisis aunque se muestra crítico con el Gobierno por el espionaje Pegasus: "No ha hecho nada"

Quien sí ha anunciado el sentido favorable de su voto es el PNV. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, lo ha confirmado en una entrevista en TVE, aunque ha advertido a Sánchez de que, si no investiga y aclara el caso de supuesto espionaje a más de 60 independentistas a través del sistema Pegasus, tendrá problemas no solo con ERC, sino también con la formación jeltzale: "Vamos a ser tercos y obstinados", ha asegurado.

Ante el aumento de la tensión con sus socios parlamentarios, Sánchez ha pospuesto el viaje que tenía previsto este jueves a Polonia y Moldavia "por motivos de agenda", lo que le permitirá estar en la votación del decreto, según fuentes del Gobierno. Ya más adelante viajará a estos países para expresar la "solidaridad" con ambos ante la acogida de refugiados ucranianos.

Sánchez pide "formalmente" el voto al PP y al resto de la Cámara En la sesión de control, Sánchez ha tratado de apaciguar al independentismo comprometiendo la máxima “transparencia” para esclarecer el supuesto espionaje mediante la investigación interna que impulsará el CNI, la “colaboración con la justicia”, la desclasificación de documentos oficiales y con la investigación del Defensor del Pueblo, aunque no ha convencido a los líderes independentistas y nacionalistas, que se han mostrado muy críticos con él y con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero antes, ante la pregunta de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido “formalmente” el voto de los ‘populares’, así como del resto de la Cámara, para sacar adelante el real decreto este jueves. Una petición que llega después de que el miércoles por la noche se produjera otro contacto entre la ministra de Hacienda, María José Montero, y el 'popular' Juan Bravo, con el fin de recabar el apoyo de los 'populares' al decreto. Pero el Partido Popular insiste en que para apoyar al Gobierno éste debería incorporar alguna de las rebajas fiscales que ha propuesto a Sánchez su presidente, Alberto Núñez Feijóo, algo que Sánchez no acepta: “No sé si lo que proponen es hacer magia o trampas”, ha dicho, porque no ve compatible esa bajada de impuestos con la intención del PP de reducir el déficit y no tocar los servicios públicos. "Señor Sánchez, le quedan 24 horas. Todavía está a tiempo de elegir entre los que quieren debilitar al Estado, para los que usted siempre tiene tiempo, y los que queremos fortalecerlo y sacarlo adelante", ha enfatizado. Y ha preguntado a Sánchez si "de verdad no va a tener ni un solo minuto" para que "profundicen" en las medidas que pueden "hacer más fácil la vida de los españoles", como "bajar el IVA de la luz o el gas" o "deflactar la tarifa del IRPF" en los tres primeros tramos que afectan a rentas bajas y medias.