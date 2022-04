El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este viernes que el departamento que dirige, la Policía Nacional y la Guardia Civi" no han tenido acceso "en ningún momento" al sistema de ciberespionaje Pegasus con el que supuestamente han sido investigados decenas de líderes independentistas catalanes y vascos.

Precisamente por este presunto espionaje, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha advertido que no descarta romper el acuerdo de investidura de su partido, ERC, con el Gobierno.

Aragonès no descarta la ruptura del acuerdo de investidura con el Gobierno por el 'caso Pegasus': "Podría llegar a caer"

En declaraciones a los medios este viernes, Marlaska ha defendido que "el Gobierno de España cumple la ley estrictamente" y que "ni ha convenido ni ha negociado con la empresa titular de ese sistema", reservado a Estados y fuerzas de seguridad, para su posible uso. También el pasado martes, la portavoz del Ejecutivo desvinculó al Gobierno de este caso de presunto espionaje a líderes independentistas.

Dispuesto a comparecer en el Congreso

Así pues, el titular de Interior se ha mostrado dispuesto a "dar cuentas" en sede parlamentaria sobre este asunto si se le es requerido, como demandan varios de los socios del Gobierno en el Congreso de los Diputados, incluido el grupo de Unidas Podemos, organización que forma parte del Ejecutivo estatal.

No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse acerca de si es adecuado abrir una comisión de investigación acerca de este espionaje y ha respondido que "tendrán que decidirlo" aquellas personas con competencias en la materia, no su departamento.

Finalmente, ha sostenido que España cuenta con un Gobierno propio "de una democracia plena" y se ha dirigido "a la ciudadanía y a la sociedad" para que "no tengan ninguna duda al respecto".