El Gobierno ha negado estar detrás de ningún espionaje a líderes independentistas y ha dicho que no tiene "nada que ocultar" y que colaborará con la Justicia en la investigación del caso. No ha aclarado, sin embargo, si el CNI ha espiado a líderes soberanistas con el sistema Pegasus pues es un asunto "de seguridad nacional". Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido comparecer en el Congreso para dar explicaciones tras el malestar que ha surgido en el independentismo y en otros partidos.

Este martes ha seguido coleando la información publicada por The New Yorker sobre que unos 60 dirigentes soberanistas, entre ellos el presidente catalán, Pere Aragonès, fueron víctimas supuestamente del sistema de ciberespionaje Pegasus, de la empresa israelí NOS Group. Un espionaje que se habría producido antes de que Aragonès fuera investido 'president'.

El diario americano asegura que Pegasus es un sistema que solo pueden comprar gobiernos. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras (los principales líderes del 'procés') han dicho ya que llevarán al Gobierno ante la justicia. Otras formaciones políticas han pedido también explicaciones al Gobierno, entre ellas Unidas Podemos, que ha pedido la comparecencia de Robles y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. También el PNV y EH-Bildu, socios del Gobierno de coalición.

"El Gobierno no tiene nada que ocultar"

En rueda posterior al Consejo de Ministros, la titular de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que "esta información no es nueva" y que el Gobierno "ya se pronunció al respecto". En España, la investigación judicial por el supuesto espionaje a los móviles del conseller y expresidente del Parlament Roger Torrent y del concejal de ERC Ernest Maragall con el software Pegasus permanece encallada desde octubre de 2020, a la espera de informaciones solicitadas a Irlanda e Israel.

"El Gobierno no tiene nada que ocultar, absolutamente nada, y colaborará al máximo con la Justicia en la investigación de estos hechos si los Tribunales nos requieren para ello".

Después, ha apuntado: "Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley". Ha respondido así ante la pregunta de si el Gobierno puede garantizar que el CNI no ha utilizado el programa Pegasus.

“No se espía si no es al amparo de la ley“

En España, ha asegurado, ni se espía ni se escuchan las comunicaciones "si no es al amparo de la ley y del derecho". "Aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es con el amparo de la ley y con una decisión judicial motivada", ha recalcado.

También ha asegurado que el Ejecutivo no acepta "que se ponga en cuestión la calidad democrática" del país y ha subrayado que España "es un Estado democrático y de Derecho donde se respetan los derechos y libertades individuales".

Ha sido Rodríguez, además, quien ha informado de la petición de Robles para comparecer en el Congreso.

Posteriormente, en un corrillo con periodistas, el Gobierno ha insistido en que no tiene "nada que ver" con el presunto espionaje y "no está detrás de eso". También han señalado que no creen que vaya a afectar a la 'agenda del reencuentro' con Cataluña. Asimismo, han apuntado que el Ejecutivo y el Govern han mantenido contactos al respecto en el marco de estas conversaciones permanentes, aunque no a nivel de presidentes.

“Las cloacas del Estado ya persiguieron a Podemos y a políticos catalanes. No podemos permitirnos ninguna sombra de duda con un nuevo caso de espionaje. Investigar y, en su caso, depurar responsabilidades para garantizar la calidad de nuestra democracia.“ — Ione Belarra (@ionebelarra) April 19, 2022

También se ha pronunciado respecto al caso la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, quien ha apuntado en un tuit que "las cloacas del Estado ya persiguieron a Podemos y a políticos catalanes". "No podemos permitirnos ninguna sombra de duda con un nuevo caso de espionaje", ha advertido, y ha pedido investigar y "depurar responsabilidades para garantizar la calidad" democrática.

Mientras, la Comisión Europea (CE) ha afirmado este martes que espera que las autoridades de los Estados miembros investiguen las alegaciones de presunto espionaje a políticos y periodistas desveladas en los últimos días en varios países de la Unión Europea (UE) y ha advertido de que estos potenciales intentos de acceder a datos de ciudadanos son "inaceptables" si se llegan a confirmar.