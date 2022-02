La reforma laboral ha sido convalidada este jueves en el Congreso por un solo voto de diferencia, que corresponde al diputado del Partido Popular (PP) Alberto Casero, que votó de forma telemática por error, después del 'no' inesperado de los dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), que finalmente han roto la disciplina de voto de su partido y se han posicionado en contra.

Según ha explicado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, el diputado ha votado telemáticamente en contra de la norma, pero el certificado del voto que aparece en pantalla contemplaba un 'sí'. "El grupo parlamentario ha puesto en conocimiento de la Cámara que había una anomalía, que el voto telemático no era el que constaba en el certificado", ha apuntado, "e incluso el diputado se ha trasladado al Hemiciclo, pero se le ha impedido la entrada".

El cambio del sentido del voto de los representantes de UPN en el último momento -en contra de la consigna de la dirección del partido- debería haber sumado 175 votos en contra, suficientes para derogar la reforma frente a 174 'síes', pero el error del diputado 'popular' ha permitido invertir el resultado. Esto ha provocado que la reforma haya salido adelante con el voto a favor de 175 diputados, entre los que se encontraba el de Casero, pero también el de los diputados de Ciudadanos, el PDeCat, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC, además de los votos afirmativos del PSOE y Unidas Podemos.

En su opinión, se ha vulnerado los derechos de su diputado, el artículo 23 de la Constitución, pues el Congreso conocía la "anomalía" antes de que empezase la votación presencial en el hemiciclo, pero el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha comunicado al secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, que Casero no podría acceder al Pleno. Además, Gamarra ha denunciado que Batet le ha retirado la palabra cuando al final del pleno ha querido alertar de lo ocurrido asegurando que la Mesa ya lo había anunciado cuando la Mesa no se ha reunido ni "abordado nada".

Los diputados de UPN rompen la disciplina de voto

En un primer momento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicó por error que el decreto no había sido convalidado, para posteriormente rectificar, lo que provocó las quejas del PP y algunos diputados de Vox que abuchearon y gritaron "tongo". Minutos más tarde y tras el recuento, Batet confirmó que el decreto quedaba convalidado por 175 votos a favor y 174 en contra y en la Cámara se han oído gritos de "¡Sí se puede!".

La confusión llegaba por el 'no' de los dos representantes de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que rompieron la disciplina de voto al no compartir las directrices de la dirección de su partido. "Votamos 'no' a la reforma laboral. En política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes", ha defendido Sayas a través de su cuenta de Twitter.

“Votamos No a la reforma laboral.



En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes.



Somos sus representantes y a ellos nos debemos.



Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro.“ — Sergio Sayas (@sergiosayas) February 3, 2022

Además de los diputados de UPN, también han votado en contra el bloque liderado por PP y Vox, al que también se han unido en esta ocasión ERC, PNV, EH Bildu, BNG, la Cup, Foro Asturias, UPN y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero (en el Grupo Mixto), lo que supone un total de 174 diputados.

Por otra parte, el Pleno del Congreso ha rechazado por mayoría su tramitación como proyecto de ley, lo que supone otro éxito para el Ejecutivo ya que, de lo contrario, habría permitido introducir cambios en su paso por las Cortes, algo a lo que se oponían también los agentes sociales con los que fue pactada la reforma.