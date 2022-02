ERC ha dado un rotundo ‘no’ a la reforma laboral del Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de “mentir” e “intentar estafar” a los ciudadanos con una norma que “no es la que prometieron”. Pero sobre todo, ha criticado que “no ha sido un proceso de negociación sino de presión” a su formación para acatar este real decreto ley que se convalida este jueves en el Congreso y ha avisado: "Esquerra no funciona bajo amenaza".

El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha dicho en el debate de la reforma laboral en el Congreso “respetar enormemente” el diálogo social (teniendo en cuenta que esta ley ha sido pactada por el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos) pero ha recordado que las leyes “se hacen en el Congreso, guste más o menos”. Por eso, ha criticado que el Gobierno haya ido al Parlamento “diciendo esto es lo que hay y no se toca porque se ha pactado fuera”, y se ha dirigido al Ejecutivo: “Tú no te crees que el Congreso es la soberanía popular sino un notario que sella acuerdos de fuera”, algo que a su juicio “sienta un peligrosísimo precedente”.

