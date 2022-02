El Gobierno ha asegurado que "no contempla otro escenario que el de la convalidación" de la reforma laboral acordada con sindicatos y patronal el próximo jueves y ha confirmado que seguirán las negociaciones "hasta el final" para "lograr el máximo de los apoyos", según ha informado este martes la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

También la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado en la misma rueda de prensa que la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, está trabajando "para recabar todos los apoyos", pero ha pedido "discreción" en las negociaciones y "dejar trabajar a los equipos".

Ambas ministras han insistido en que el Gobierno trabaja de forma "coordinada" para conseguir todo el respaldo posible a la reforma laboral, incluso de sus socios de investidura, que de momento descartan dar su voto afirmativo.

Rodríguez ha confiado en que los grupos parlamentarios "reflexionen" sobre las "enormes ventajas" para los trabajadores que ha traído esta norma, que nace además de "la legitimidad y fortaleza del diálogo social", ha recordado.

Sánchez dice que todo el Gobierno está volcado en la negociación

Asimismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que todo el Ejecutivo está volcado en negociar un acuerdo parlamentario que permita este jueves la convalidación de la reforma laboral en el Congreso y lo hará "hasta el último momento".

En una conversación informal con la prensa en su vuelo hacia Emiratos Árabes, a donde viaja con motivo del Día de España en la Exposición Universal de Dubái, Sánchez ha asegurado que no contempla "otro escenario que no sea que se apruebe". Y ha señalado que Yolanda Díaz, junto con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, son quienes llevan el peso de la negociación, a la que también se ha sumado él mismo.

Y aunque los tradicionales socios del Gobierno, como ERC o EH Bildu voten 'no' a la reforma laboral, Sánchez no cree que ese desmarque vaya a afectar a la estabilidad de la legislatura. Además, el jefe del Ejecutivo ha insistido en defender en su integridad el acuerdo entre patronal y sindicatos y, por ello, no se plantea tramitar el decreto como proyecto de ley, algo que permitiría introducir cambios durante la tramitación parlamentaria.