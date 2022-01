Miles de personas se han manifestado este domingo en varias ciudades del País Vasco, Navarra y Galicia, convocadas por sindicatos nacionalistas, para expresar su oposición a la reforma laboral acordada entre el Gobierno, la patronal CEOE y las centrales UGT y CCOO, y que está previsto que se vote en el Congreso el próximo jueves.

El real decreto ley que ha acordado el Ejecutivo con los sindicatos mayoritarios y la patronal no cuenta por el momento con el respaldo de todos los socios de investidura, algunos de los cuales han amenazado con tumbar el texto si no acepta negociar cambios.

En las tres capitales vascas, convocadas por ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru, centrales que componen la mayoría sindical en Euskadi, se han celebrado marchas bajo el lema "Lan erreforma honi ez (No a esta reforma laboral). Por el marco vasco de relaciones laborales".

La más numerosa ha tenido lugar en Bilbao, en la que han participado, entre otros, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu. Los varios miles de manifestantes han coreado lemas contra dicha reforma y contra un diálogo social que, según han gritado, "es una trampa del capital".

El responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, también ha solicitado al PNV y a EH Bildu que voten en el Congreso no a la propuesta, porque lo que han acordado el Gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO es "no derogar las reformas laborales de Rajoy y Zapatero", es decir, "cambiar lo menos posible, poner un poco de maquillaje para que todo siga igual".

En Pamplona, convocada por los mismos sindicatos, una marcha ha recorrido las calles de la capital navarra, con lemas como "Fuera patronal de la reforma laboral" y han coreado consignas como "CCOO y UGT nos venden otra vez", "Manos arriba, la reforma es un atraco" o "Que la crisis la pague el capital".

El coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, ha explicado a los medios de comunicación que el objetivo de esta manifestación ha sido "denunciar que el acuerdo alcanzado en Madrid de reforma laboral supone una gran victoria para la patronal".

La patronal, ha dicho, "hace diez años vio cómo Rajoy aprobó una reforma a su medida y diez años después tiene una reforma que mantiene los elementos más regresivos" de la misma y "además lo hace con acuerdo con PSOE, con Unidas Podemos, UGT y CCOO".

Maddalen Dorador, miembro de la Ejecutiva de LAB y secretaria de la federación de Servicios Privados, ha destacado que esta movilización pretende "decir a esta reforma laboral que no, porque no es una derogación, no es lo que prometieron en el Gobierno de Madrid que se presentó como el más de izquierdas, el más progresista de la historia".

Protestas en varias ciudades gallegas En Galicia, la Confederación Intersindical Galega (CIG) se ha manifestado en las principales ciudades de esta región contra el acuerdo de reforma laboral, que cree que "frustra una vez más las expectativas" del movimiento obrero y sindical. Así lo ha asegurado el secretario comarcal de CIG Compostela, Pepe Maio, quien ha dicho que se trata de "un auténtico fraude" y ha lamentado que el acuerdo "no recoge en absoluto" la reivindicación sindical de estos últimos años que consiste en "derogar las reformas laborales de 2010 y 2012". Unas 200 personas se han congregado para manifestarse en Santiago de Compostela, aunque también ha habido marchas en A Coruña, Lugo, Pontevedra y Vigo, entre otras localidades, con la participación de representantes del BNG. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado al Gobierno central una derogación "íntegra" de la reforma laboral y no quedarse "a medio camino" con la propuesta acordada con patronal y sindicatos, que considera "un lavado de cara" de la del PP. Simpatizantes e integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) protestan en Barcelona contra la reforma laboral. EFE/ Marta Pérez