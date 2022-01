Casi uno de cada cuatro españoles se enfrenta a diario a la incertidumbre de si mantendrán su puesto de trabajo en las próximas semanas o meses, una inquietud que pretende atajar la reforma laboral aprobada este jueves por el Gobierno, con el consenso de los sindicatos y la patronal. El objetivo es que el contrato indefinido se convierta en la modalidad habitual en España, algo que no sucede en estos momentos, cuando nueve de cada diez contratos que se firman tienen fecha de caducidad. Para ello, el Ejecutivo ha rebajado los tipos de contratos a tres: indefinido, temporal y de formación; además, va a endurecer las penalizaciones por el abuso de esta modalidad. Pero, ¿esto en la práctica tendrá resultado?

“Todo va a depender de cómo sea de flexible su uso”, apunta a RTVE.es el doctor en Economía y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz, quien señala que “no importa tanto el número de contratos”, sino ver exactamente “cómo se configura la medida y si realmente es de tal forma que se incentiva el uso del indefinido sobre el temporal”.

Hasta la aprobación de la reforma, existían cuatro modalidades de contratación en España: la indefinida, la temporal, para la formación y aprendizaje, y de prácticas; teniendo cada una de ellas sus propios subtipos. Por ejemplo, los contratos indefinidos podían ser ordinarios, parciales o fijos discontinuos. Dentro de los temporales, encontrábamos contratos de interinidad, de obra o servicio o de relevo. En total, las empresas debían escoger entre más de una treintena de contratos a la hora de incorporar un nuevo trabajador a su compañía.

Sin embargo, a partir de ahora, los tipos de contrato se reducen drásticamente pasando únicamente a tres: el indefinido, el temporal y de formación. La intención del Ejecutivo es que el contrato fijo sea el habitual, aunque podría quedarse solo en eso, una intención, si no cambia su estructura. “Siempre es mejor que haya menos que más, pero eso no es una condición suficiente para garantizar que se acabará con la precariedad”, apunta Conde-Ruiz. Precisamente porque “si existe un solo contrato temporal, pero se usa para todo, la precariedad seguirá estando presente y al mismo nivel que antes”, explica.

Pero, ¿será suficiente reducir el número de contratos para atajar la temporalidad?

Acabar con la temporalidad en el mercado laboral ha sido desde un primer momento el único objetivo común de las tres partes involucradas en el diálogo social. El Gobierno no ha dejado de repetir que es un fenómeno que hay que atajar con urgencia, porque es sinónimo de precariedad y afecta no solo a los trabajadores, sino al crecimiento del país. Además, es uno de los compromisos adquiridos con Bruselas con el fin de poder acceda a una nueva partida de los fondos europeos.

Pero, ¿será suficiente con reducir el número de contratos? “La clave de la reforma está en cómo consigues que el trabajador gane en seguridad, es decir, que no se vea expuesto a tanta rotación y a contratos temporales precarios, mientras las empresas tienen a su vez la flexibilidad suficiente para competir en un mundo muy globalizado y con mucha competencia”, añade el subdirector de Fedea. A su juicio, para que funcione esto habría que “restringir mucho el uso del contrato temporal, pero flexibilizando el uso del contrato indefinido”.

“Cuando decimos esto no estamos refiriéndonos solo a coste de despido, sino a clarificar las causas”, añade. Por ejemplo, en el caso del nuevo contrato fijo para el sector de la construcción, que implica un contrato indefinido de entrada, con una indemnización mayor por despido y con la obligación de recolocar al trabajador. “Si no hay una causa objetiva, el despido debería ser más elevado que el contrato temporal; mientras que si se produce porque se acaban las obras y la empresa no puede ofrecer al trabajador más empleo, por poner un ejemplo, esto no debería suponerle a la empresa un coste más elevado”, explica.

01.25 min Toda una vida de temporalidad laboral en la hostelería

En este sentido, el acuerdo contempla la introducción del llamado mecanismo RED -los nuevos Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE)- que las empresas podrán utilizar con el fin de evitar los despidos. Estos ajustes podrán ser cíclicos -para crisis económicas- o sectoriales -para cambios de modelo que necesiten recualificar a los empleados-. Además, la reforma del Ejecutivo pretende atajar una vía muy frecuente de contratación temporal en España, que ha tumbado recientemente el Tribunal Supremo: aquella que justificaba los contratos por obra y servicios por motivo de una subcontratación. El Alto Tribunal ha rechazado que la contrata sea un motivo para amparar esta temporalidad.

“Lo que se estaba haciendo muchas empresas era pasar parte de la producción a una contrata o subcontrata, lo que tenía una doble precariedad. Por un lado, los trabajadores estaban amparados por unos convenios a nivel de empresa con menos o peores condiciones que el de la empresa para la que realmente trabaja, y además los contratos de obra eran contratos temporales y no tenían ninguna seguridad”, subraya Conde-Ruiz.