Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han pedido este viernes el voto favorable de todos los partidos a la reforma laboral, especialmente los de izquierda, a los que ha emplazado a no hacer "el tonto", ya que su 'no' significaría la ruptura del bloque de investidura, algo que creen "que no es un tema menor" con el escenario político existente en la actualidad.

En una rueda de prensa en Barcelona, Sordo y Álvarez han hecho este llamamiento después de que ERC, Bildu, la CUP y el BNG presentaran este jueves un manifiesto en el que avisaban de su intención de votar en contra de la reforma laboral si el real decreto no se tramita como proyecto de ley para introducir algunas mejoras que consideran necesarias y que no está en el texto original.

Ambos líderes sindicales han reclamado que la reforma laboral se convalide el próximo jueves en el Congreso "por convicción democrática", ya que se aprobó mediante el diálogo social y es una "buena reforma". También defienden que no existe alternativa porque se trata de "un gran acuerdo" que permite abordar cuestiones fundamentales que repercutirán favorablemente en las condiciones de los trabajadores.

Consideran "muy importante" aprobar la reforma laboral en el Congreso por mayoría amplia para acabar con la precarización de los trabajadores y que sea con la misma mayoría de izquierdas con la que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a todos los partidos que apoyen la convalidación de la reforma laboral en el Congreso "por el interés general de los ciudadanos", algo que espera que ocurra "a ser posible sin que se toque ni una coma".

