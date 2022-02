La dirección de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha pedido a sus dos parlamentarios en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que entreguen sus actas de diputados después de que se hayan saltado la disciplina de voto y hayan rechazado la convalidación de la nueva reforma laboral.

"Sergio Sayas y Carlos García Adanero han tomado la decisión en contra de los órganos del partido", han señalado desde la dirección regionalista, que ha añadido en un comunicado que "se ha tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo".

Asimismo, reconocen que han podido constatar que los dos diputados "sí que han advertido del sentido final de su voto a otras formaciones políticas, que han sido conocedoras del mismo, mientras la dirección de UPN desconocía este extremo".

Desde la formación regionalista se ha pedido también disculpas al PSOE y al PSN: "Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios, que cumple sus acuerdos. Entre esos valores y principios no se encuentra no cumplir la palabra dada".

Finalmente, UPN manifiesta que "la deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es absoluta e inaceptable", por lo que pide a sus representantes en el Congreso que entreguen "su acta de diputado inmediatamente".

Sorpresa en la votación tras el 'no' de los diputados de UPN

En un primer momento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comunicado por error que el decreto no había sido convalidado, para posteriormente rectificar.

La confusión ha llegado por el 'no' de los dos representantes de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que han roto la disciplina de voto al no compartir las directrices de la dirección de su partido. "Votamos 'no' a la reforma laboral. En política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes", ha defendido Sayas a través de su cuenta de Twitter.

“Votamos No a la reforma laboral.



En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes.



Somos sus representantes y a ellos nos debemos.



Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro.“ — Sergio Sayas (@sergiosayas) February 3, 2022

Además de los diputados de UPN, también han votado en contra el bloque liderado por PP y Vox, al que también se han unido en esta ocasión ERC, PNV, EH Bildu, BNG, la Cup, Foro Asturias, UPN y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero (en el Grupo Mixto), lo que supone un total de 174 diputados.

No obstante, la reforma laboral ha salido adelante por un solo voto de diferencia, que corresponde al diputado del Partido Popular (PP) Alberto Casero, que votó sí por error. De no haber sido por ese voto fallido del PP, la reforma hubiera decaído.