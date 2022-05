La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, comparece este jueves ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso (conocida como Comisión de Secretos Oficiales), para dar explicaciones por el espionaje mediante Pegasus al Gobierno y a más de 60 líderes independentistas. En esta comisión se enfrentará también a los diputados de partidos que piden su cese y acusan al centro de inteligencia de espionaje ilegal.

La comisión de secretos oficiales ha comenzado a puerta cerrada, bajo estrictas medidas de seguridad y con una gran expectación mediática. Los portavoces de los diez grupos parlamentarios que participan de ella han tenido que dejar sus móviles en unas taquillas bajo llave, debido al estricto secreto que deben guardar sobre los papeles que pueda mostrar la directora del CNI, que a su llegada no ha querido hacer declaraciones a la prensa.

Hay pocas esperanzas entre el independentismo de que se esclarezca lo ocurrido. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho a su llegada a la comisión que no espera "nada", ya que considera que es "absurdo" que se celebre sin cámaras y luego no se pueda decir "nada de lo que ha pasado dentro". La portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, también espera "poca cosa" de la comisión": "Veremos qué nos explican", se ha limitado a decir a su llegada.

En la misma línea, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha dicho: "Es la primera vez que vamos, iremos, escucharemos lo que nos dicen y en función de eso valoraremos la situación". Afirma que hay "muchísimas cosas que aclarar" pero no tiene "grandes esperanzas".

Por su parte, el portavoz socialista, Héctor Gómez, espera que las explicaciones de la directora del CNI "aporten luz" para esclarecer lo antes posible el espionaje a políticos. Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha insistido en defender que "los enemigos del Estado" no estuvieran representados en esta comisión porque podrían utilizar los secretos que se revelen para "favorecer la inestabilidad". Por último, Iván Espinosa de los Monteros (Vox), pide que se respalde a la directora del CNI y que se asegure que todo lo que hacen los servicios de inteligencia "se hace bajo los designios de la ley".

El escándalo del espionaje ha puesto a la directora del CNI en el centro de la diana de partidos como ERC, la CUP o Junts, que han pedido que se depuren responsabilidades y han apuntado directamente a los servicios de inteligencia.

Lo ocurrido ha tensado como nunca hasta ahora en la actual legislatura la relación entre el Gobierno y sus socios, en especial ERC, pero también ha abierto una nueva grieta en la coalición del Ejecutivo.

También el socio de coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos, ha señalado la necesidad de asumir responsabilidades políticas "al máximo nivel" por el "escándalo" del espionaje y, aunque no ha puesto nombres, ha señalado al CNI y a la propia ministra Robles, a quien Pablo Echenique dijo que ya sabía qué tenía que hacer por "dignidad propia" y por la del Gobierno.

En el punto de mira y frente a independentistas supuestamente espiados

Este miércoles en la comparecencia de Robles ante la Comisión de Defensa, el portavoz 'morado', Pablo Echenique, ha pedido que se asuman "responsabilidad políticas al máximo nivel" por el espionaje a líderes independentistas porque "la situación actual es insostenible".

En su comparecencia, Paz Esteban se verá la cara con los portavoces de los grupos independentistas, entre los que incluso hay dos que se encuentran entre los espiados según reveló 'The New Yorker': Miriam Nogueras de Junts y Albert Botran de la CUP. No son los únicos diputados del Congreso supuestamente espiados, aunque sí los únicos afectados por Pegasus que tienen acceso a la Comisión. Hay otros diputados como Jon Iñarritu, de EH-Bildu; y Ferran Bel, del PDeCAT, que no están en la lista de representantes autorizados para acceder a la misma.

La directora del CNI llega al Congreso con algunas voces dando por hecho su cese ("será cabeza de turco", dijo este martes el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros), aunque también ha recibido este miércoles el respaldo de la ministra de Defensa.