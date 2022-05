Las explicaciones que ha dado la directora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados sobre el espionaje mediante Pegasus no han sido recibidas de igual manera entre los diputados que allí han asistido. PP, Vox y Cs defienden la profesionalidad de Esteban y han dado por buenas sus explicaciones, entendiendo que el espionaje al independentismo se hizo con total legalidad. Pero en Unidas Podemos y en el independentismo ven estas explicaciones "insuficientes", salen más "preocupados" y exigen una comisión de investigación y la desclasificación de documentos y del contenido de la comisión.

En las cuatro horas que ha durado la comisión este jueves, que se ha celebrado a puerta cerrada y sin teléfonos móviles por el secreto al que obliga la ley, Esteban ha aportado las autorizaciones judiciales para espiar a independentistas.

Sin embargo, ERC ha dejado ver tras la reunión que el CNI solo tenía autorización de parte del espionaje a 60 líderes independentistas y que Esteban ha apuntado durante la reunión al ministerio del Interior como posible responsable del espionaje sin autorización.

Vox defiende la profesionalidad de Esteban y amenaza con denunciar a Rufián

Iván Espinosa de los Monteros (Vox), ha dicho que las explicaciones de Esteban le parecen "suficientes" en lo relativo a las materias que se han tratado y que la directora del CNI "ha transmitido una imagen de ser una persona competente, profesional, técnica y alejada de todos los vaivenes políticos", razones que llevan a "aumentar la confianza" en este organismo: "Me ha quedado claro que el CNI actúa conforme a la ley". También ha señalado que el Centro Nacional de Inteligencia "no actúa por libre ni hay cédulas dentro" que así lo hagan, como apuntan algunos independentistas: "Al contrario, actúa dentro de un engranaje del Estado" ya que depende el Ministerio de Defensa que, a su vez, depende del presidente del Gobierno.

Por otra parte, ha dicho que no descarta que su formación emprenda acciones legales por revelación de secretos contra algunos diputados que han asistido a la comisión por sus declaraciones tras la misma (en concreto, Gabriel Rufián, de ERC). Y es que los diputados que la conforman están obligados a guardar secreto del contenido que se haya tratado. "Han pasado breves minutos y no nos ha dado tiempo a revisar lo que se ha dicho de la comparecencia, pero no descartamos nada", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha defendido igualmente la labor del CNI y ha criticado a quienes han acusado sin "pruebas", si bien ha reiterado que no se cree que en un año el servicio de inteligencia no hubiera detectado la infección en los teléfonos del Gobierno, lo que le lleva a deducir que su seguridad no era competencia del CNI, cuya profesionalidad no cuestiona, sino de Moncloa. "Estoy convencido de que esa competencia correspondía al Ministerio de la Presidencia", ha subrayado, por lo que ha insistido en que el Gobierno lo aclare.