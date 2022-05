La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido a la directora del CNI, Paz Esteban, que "está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad" a raíz del espionaje mediante Pegasus al Gobierno y al independentismo, y ha advertido de que "errores puede haber pero fisuras en la seguridad del Estado, no".

La ministra comparece este miércoles a petición propia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, donde en una primera intervención se ha centrado en hablar de la aprobación de la Brújula Estratégica Europea, si bien al final se ha referido a Pegasus después de que el Gobierno anunciara el lunes que los teléfonos tanto de Robles como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían sido espiados. Lo ha hecho ante una oposición que exige responsabilidades y explicaciones más concretas que las remitidas hasta ahora por el Ejecutivo.

Robles ha sido muy crítica con algunos diputados al advertir de que no se puede en democracia hacer imputaciones al CNI" porque "no puede defenderse" puesto que sus actuaciones son secretas por ley, por lo que no acepta esa "frivolidad" de quienes hacen dichas imputaciones de forma "cómoda". Ha advertido además de que solo la Justicia puede perseguir delitos y atribuir responsabilidades y se ha remitido a las explicaciones que Esteban dará este jueves en la Comisión de Secretos Oficiales.

03.08 min Robles dice estar orgullosa del CNI e insiste en que no hay "nada que ocultar": "No podemos aceptar especulaciones"

Robles ha asegurado que su compromiso ha sido siempre “con la defensa de la legalidad y del Estado de Derecho” y ha advertido: “Lo que no puedo aceptar como ciudadana, como jurista y como miembro de un gobierno de España es que salga una información hecha por un laboratorio (del Citizen Lab, publicado en The New Yorker)” que hable del espionaje al independentismo y haga “elucubraciones” sobre que solo los estados pueden tener Pegasus, por lo que “habrá que pensar” que lo tiene el Estado español y el CNI.

Muestra su "orgullo" por el CNI: "Cumple la ley, tengan confianza" La ministra ha dicho al inicio de su intervención estar “orgullosa” del Centro Nacional de Inteligencia y ha defendido que es un organismo que actúa "con arreglo a la legalidad", por lo que ha pedido "confianza" en los servidores públicos. Robles ha insistido en que el Gobierno no tiene “nada que ocultar” pero ha advertido: “No podemos aceptar especulaciones”. La titular de Defensa ha dejado claro que todos los trabajadores públicos, entre ellos el CNI, “cumplen escrupulosamente la ley”: “Lo hacen poniendo por delante muchas veces su propia integridad, incluso dando la vida”. Y ha pedido: “Tengan confianza en ellos”. También ha defendido que los trabajadores públicos como ella solo tienen “una obligación”: “servir y ser transparentes”. “Frente a la banalidad hay un principio básico: democracia, más democracia, responsabilidad y ética”, ha zanjado. El espionaje de Pegasus sacude la política: cuándo se espió a Sánchez, cómo se ha detectado y qué repercusiones tendrá MARÍA MENÉNDEZ “Todos nuestros servicios públicos actúan con arreglo a la legalidad, que quede bien claro”, ha incidido Robles, que ha dicho sentirse orgullosa no solo de los 3.000 hombres y mujeres que trabajan en el CNI, sino de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los funcionarios públicos.