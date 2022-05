El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha exigido responsabilidades “al más alto nivel” por el espionaje mediante Pegasus al Gobierno y al independentismo y se ha dirigido así a la ministra de Defensa, Margarita Robles: “Usted sabe lo que tiene que hacer, por su dignidad y la del Gobierno”.

Echenique se ha dirigido así a la ministra durante la Comisión de Defensa este miércoles, en la que Robles ha defendido a la directora del CNI, Paz Esteban, que "está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad" a raíz del espionaje mediante Pegasus al Gobierno y al independentismo, y ha advertido de que "errores puede haber pero fisuras en la seguridad del Estado, no". También ha criticado que se hagan imputaciones al CNI cuando "no puede defenderse" y se ha limitado a las explicaciones que Esteban dará este jueves en la Comisión de Secretos Oficiales.

Echenique ha advertido de que él, los votantes de Unidas Podemos y también los del PSOE salen "más preocupados" de esta comisión porque la ministra, ha asegurado, "ha venido a esconderse detrás del Consejo de Ministros, de la mayoría de agentes honestos del CNI y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de un concepto muy limitado de democracia".

Unidas Podemos lleva días exigiendo dimisiones por el espionaje Pegasus, aunque no ha señalado directamente a quiénes considera que deberían cesar. Esta vez ha sido más claro al dirigirse directamente a Robles.

Tras una primera intervención de la ministra, Echenique ha advertido: “Nos parece evidente que sea cual sea la autoría de estos gravísimos espionajes es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel”.

A su juicio, la situación ha pasado de “insoportable” cuando se dio a conocer el espionaje a líderes independentistas a directamente “insostenible” tras los casos que afectan al Gobierno, cuya gravedad es “prácticamente inédita”. Y es que los agresores, ha dicho, podrían haber tenido acceso a “cualquier documento confidencial que recibiese”, a su micrófono y sonido ambiente de reuniones de trabajo, conversaciones con otros mandatarios o “momentos de intimidad”. Incluso a informes médicos o cuentas bancarias.