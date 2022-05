No habrá comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje Pegasus por más que Unidas Podemos y los socios parlamentarios de Pedro Sánchez han presionado en las últimas horas para ello. El PSOE, como era previsible, ha votado finalmente en contra al igual que PP, Vox y Ciudadanos y se ha remitido a la Comisión de Secretos Oficiales para esclarecer lo ocurrido, pese a que sus socios de Gobierno y en el Parlamento ven insuficiente. Por otra parte, Sánchez deberá comparecer en el Congreso para dar explicaciones tras el voto favorable de todos los grupos salvo PSOE y Unidas Podemos al respecto.

El anuncio este lunes sobre el espionaje a los móviles de Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles hace un año ha dado un nuevo vuelco a la legislatura (que ya estaba tocada tras el espionaje al independentismo) y los partidos que dan soporte al Ejecutivo han intentado, con avisos de que la confianza está "rota" y que la legislatura y la democracia están en peligro, que los socialistas apoyaran la comisión. También han exigido que se depuren responsabilidades porque la situación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la directora del CNI, Paz Esteban, es “insostenible”. “No son conscientes de la magnitud. Esto se puede cargar la legislatura y la democracia”, ha asegurado ERC.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, se ha remitido por su parte a las medidas que ya anunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para esclarecer el espionaje: una investigación interna en el CNI, la Comisión de Secretos Oficiales que “con toda seguridad se celebrará esta semana”, las comparecencias previstas (Robles lo hace este miércoles) y la investigación del defensor del Pueblo.

Unidas Podemos ha apoyado la comisión de investigación, que han pedido diez partidos en total, pero no la comparecencia de Sánchez en el Congreso, que también ha sido solicitada: “Hay pasos que van antes”.

Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique , ha advertido en rueda de prensa desde el Congreso de que “ha llegado el momento de que se asuman responsabilidades políticas” y ha dicho que deben ser de “motu propio” . No ha querido dar nombres propios pero ha apuntado a la cúpula del CNI . En este sentido, se ha preguntado “qué confianza” se puede depositar en una investigación interna en el CNI sobre el espionaje que esté llevada a cabo “bajo el liderazgo de los mismos” que han estado al frente mientras se producía “esta brecha inaceptable en la seguridad nacional”.

UP: "Ha llegado el momento de que se asuman responsabilidades"

JxCat , que aunque no es socio parlamentario, sí ha sufrido espionaje dirigido al independentismo, ha criticado al Gobierno: “Han querido cerrar el frente del ‘CatalanGate’ y lo que han conseguido es abrir la caja de pandora”. “Se confirma que el Estado español tiene un grave problema de seguridad”, han señalado, y han apuntado que “es imprescindible que se constituya la comisión de investigación”, de la que el Gobierno debería ser “el primer interesado”.

Rufián pide la dimisión de Robles y la directora del CNI: "El teléfono más sensible del país ha sido pinchado"

El líder parlamentario de ERC, Gabriel Rufián , ha advertido al PSOE de que no es “consciente” de las consecuencias de votar en contra de la comisión de investigación. “Quien crea que esto se va a tratar, que no les va a pasar por encima y no se puede cargar la legislatura, no está evaluando la magnitud de lo que tenemos enfrente”, ha aseverado. Y ha insistido: "Esto no solo se puede cargar la legislatura sino que se puede cargar la democracia en este país".

ERC: “El PSOE no es consciente: está en riesgo la legislatura y la democracia”

El PNV dice que el PSOE está "equivocado": "La confianza se ha quebrado"

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha advertido al PSOE de que está “absolutamente equivocado” en su “diagnóstico” de la situación y ha advertido de que la comisión de gastos reservados es meramente “informativa”, no supone una “investigación de manera planificada” como supondría la fórmula que ellos proponen.

Señala que una comisión de investigación es necesaria porque “ahora la confianza se ha quebrado”. “Hay que investigar, hay que indagar”, ha insistido, y se ha preguntado que sobre qué tendrá que “callar” el PSOE para votar en contra. “Si no se hace, es porque no se quiere: hace falta investigar, porque mientras no se haga esto, el Gobierno decide qué se hace público y qué no”.

Igualmente, ha dicho que cuando se sepa qué ha ocurrido, tocará pedir “las responsabilidades que procedan”.

Mertxe Aizpurúa (EH-Bildu), por su parte, ha dicho que es “lamentable” que el PSOE no apoye la comisión de investigación porque debería ser “el primer interesado” en que se esclarezca lo ocurrido. “Tiene muy difícil de justificar su ‘no’ a esta comisión porque la de secretos oficiales en la que se escudan no es la solución: ahí nunca se ha contado ningún secreto y ahora no va a ser diferente”, ha dicho.

“Se debe aclarar sin ningún margen de dudas que Pegasus no ha sido utilizado por las cloacas del Estado para el espionaje político, porque si se ha dado autorización judicial, el Gobierno es responsable por acción o por omisión”, ha incidido, y ha advertido al PSOE de que “no puede ser que escurra el bulto ni eche balones fuera”.

También ha advertido que este espionaje al Gobierno “no puede servir como cortina de humo ni restar gravedad” al espionaje al independentismo que salió a la luz hace dos semanas: “Todos los casos son graves y denunciables”. Y respecto a “si el Gobierno se ha enterado ahora o le conviene” haberse enterado ahora, ha añadido que “las casualidades en política raras veces existen”: “¿Si no llega a denunciarlo el New Yorker estaríamos hablando de lo que estamos hablando?”.

Por su parte, el líder de Más País Íñigo Errejón, ha recordado al igual que otros portavoces que habrá una comisión relativa al espionaje en el Parlamento Europeo y ha advertido al PSOE de que no tiene sentido su voto en contra. Igualmente, ha pedido la comparecencia de Sánchez. "Si espía al presidente, claramente algo no funciona": "Hay que llegar hasta el final y tienen que rodar cabezas".