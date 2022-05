El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que la situación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, es “insostenible” tras la revelación que hizo el Gobierno este lunes de que los teléfonos del presidente del Gobierno y de Robles habían sido espiados por Pegasus, por lo que cree que deberían dimitir: “El teléfono que debería ser el más seguro y sensible de este país, el del presidente, ha sido pinchado”.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Rufián ha señalado que ahora el problema del espionaje “ha pasado a ser una cuestión de pura democracia” ya que, ha ironizado, “ya no es una cosa de independentistas malos que hay que controlarlos”.

“El teléfono que debería ser el más seguro y sensible ha sido pinchado de forma ilegal o, siendo generoso, de forma alegal por no se sabe quién y que los servicios secretos no se hayan enterado, interpela y afecta a todos”, ha asegurado.

Rufián ha incidido en que a la gente puede no gustarle el independentismo pero ha recalcado que lo que se anunció este lunes es “que la máxima responsabilidad de los servicios de seguridad del país y el presidente estaban siendo espiados”.

“La única pregunta es quién ha fallado”, ha dicho, y ha aseverado que “la respuesta es clara: los servicios de inteligencia”.

Rufián también ha señalado, en la línea del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que “lo que no se entiende es que hace justo 24 horas se anuncie unos espionajes ilegales” que se produjeron hace un año. “Esto es claro, tampoco hace falta ser muy espabilado para verlo: quieren pasar de supuestos culpables a víctimas”.

Para el líder parlamentario de ERC, “esto va a ir a más”, y ha señalado que “quienes hace quince días decían que no había nada y hace cinco decían que sí pero que es legal ahora son las víctimas”.

"El PSOE no es consciente: esto se puede cargar la legislatura y la democracia"

Para esclarecer todo lo ocurrido, Rufián ha insistido en la necesidad de impulsar una comisión de investigación y, en este sentido, ha dicho que “no se entendería” que el PSOE votara en contra de esta propuesta este martes en la reunión de la Junta de Portavoces “salvo que quisieran tapar alguna cosa”.

En rueda de prensa en el Congreso, sobre esta cuestión, ha advertido de que "es bastante probable de que el PSOE vote en contra" y ha dicho que "no son conscientes de las consecuencias de ese voto". "Me consta que no lo son. Quien crea que esto se va a tratar, que no les va a pasar por encima y no se puede cargar la legislatura, no está evaluando la magnitud de lo que tenemos enfrente”, ha aseverado. Y ha insistido: "Esto no solo se puede cargar la legislatura sino que se puede cargar la democracia en este país".

En TVE, Rufián ha dejado ver que no está habiendo comunicación ahora mismo entre ERC y los socialistas: “Ni siquiera sabemos qué van a votar”. En este sentido, ha señalado que el único "idioma" que entiende el PSOE es "tocarle la agenda legislativa" y que "muchas veces" intentan negociar cosas de "primero de gobierno progresista". "Aquí debería ayudar muchos más Unidas Podemos, que muchas veces se pone de perfil", ha enfatizado el parlamentario, que ha aseverado que el diálogo es la "fortaleza" de Esquerra.

También se ha referido a la comisión de secretos oficiales, que ha dicho que “no sirve para nada” porque “no tiene cámaras, algo que ya es raro”, y, por ley, los asistentes (uno por cada grupo parlamentario) no pueden decir nada de lo que ahí se habla: “Yo hablé de esto con (el exdiputado de ERC) Joan Tardá y me aseguró que solo se habla de chascarrillos”.

Ha insistido de nuevo en lo ocurrido ante la infección del móvil del presidente por un “programa parásito” que hasta hace cinco días, ha dicho, “solo se vendía a otros países” pero “ahora resulta que también pueden ser empresas”.

Ha pedido por tanto, de nuevo, “asunción de responsabilidades” y que se respondan a las preguntas. “¿Qué hubiera pasado si los malos independentistas no hubieran denunciado el caso?” O si “un medio internacional” que la ministra de Defensa decía no conocer no lo hubiera denunciado (en referencia a The New Yorker). Y se ha respondido: “Seguramente nada y sería terrible para la democracia del país”.