El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado la congelación de la mesa de diálogo con el Gobierno tras las informaciones sobre un presunto ciberespionaje a más de 60 de líderes independentistas. "Nunca renunciaremos al proceso de negociación, pero ahora el Estado se tiene que comprometer y para que avance tiene que restaurar los mínimos de confianza", ha dicho, asegurando que estas acciones suponen un "ataque flagrante a la democracia y a los derechos más básicos".

Desde el Gobierno catalán han recalcado que es necesario que haya confianza para poder negociar, pero ésta "se ha visto gravemente dañada". Es por ello que insisten en que "corresponde a España reestablecerla". Así, han pedido tanto una investigación interna auditada e independiente como un "cara a cara" con el presidente Pedro Sánchez para aclarar las responsabilidades y "avanzar en esta relación con transparencia".

Según una información de The New Yorker, con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas y el entorno del expresidente Carles Puigdemont fueron víctimas del sistema de ciberespionaje israelí Pegasus, que solo pueden comprar Gobiernos.

Advierte de las "consecuencias políticas" "Ha servido para espiar a los cuatro últimos presidentes de Cataluña por el simple hecho de no pensar como ellos, por ser independentistas", ha denunciado Aragonès en una comparecencia en el Palau de la Generalitat. "Hasta que no se produzca una asunción de responsabilidades, no podemos normalizar la relación con el Estado", ha insistido. Y advierte: "Puede haber importantes consecuencias políticas". Según ha expresado en la rueda de prensa, su móvil se infectó con el programa durante los primeros días de 2020 a través de falsos mensajes con noticias de medios de comunicación, justo cuando se producían las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, aunque también hubo intentos después de la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre de 2019 sobre el Proceso independentista. El Gobierno niega estar detrás del presunto espionaje a independentistas y Robles pide comparecer en el Congreso Preguntado por la implicación de la paralización de las negociaciones, el presidente catalán ha señalado que los trabajos sectoriales y técnicos entre ambos gobiernos se mantendrán "porque ponemos por delante el interés de la ciudadanía", pero "las relaciones políticas quedarán afectadas": "Lo que queremos es aclarar si el Gobierno ha participado en este espionaje". Asimismo, seguirán manteniendo su no asistencia a las conferencias de presidentes autonómicos salvo casos puntuales, como la celebrada en La Palma sobre la guerra en Ucrania. Fuentes del Gobierno han informado a RTVE que ofrecen su "colaboración máxima con la Justicia" y han defendido que en España "no se espía a nadie". Insisten en el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo para restaurar la confianza en Cataluña y en que se han dado señales claras en favor del diálogo. Este mismo martes, el Gobierno ha negado estar detrás de ningún espionaje a líderes independentistas y ha dicho que no tiene "nada que ocultar". No ha aclarado, sin embargo, si el CNI ha espiado a líderes soberanistas con el sistema Pegasus pues es un asunto "de seguridad nacional".