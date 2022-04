El COE valida l'acord sobre els JJOO

El Comitè Olímpic Espanyol (COE) dona per validada la proposta "acordada" pels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 i no contempla la seva modificació. La reunió perquè els governs espanyol, català i aragonès signessin l'acord tècnic de la candidatura ha acabat amb l'absència de l'executiu de l'Aragó, que presentarà la seva proposta la setmana vinent.

El COE dona per validada la proposta "acordada" pels Jocs Olímpics d'hivern 2030 i no contempla la seva modificació



➕ Info: https://t.co/bBcccKXIU5 pic.twitter.com/bhCEpiok1x“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 1, 2022

En un breu comunicat, el COE explica que a la trobada s'ha "validat la proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica", donant així per ratificat el projecte de què ara Aragó renega. Sense entrar en més detalls, el COE parla breument de l'absència dels aragonesos. "Esperem i confiem que el Govern d'Aragó s'hi sumi a aquesta proposta", diuen. No es tanquen a modificacions petites, però insisteixen hi ha poc marge pels canvis.

A la reunió han assistit el Comitè Olímpic Espanyol, representat pel seu President, Alejandro Blanco; el govern d'Espanya, representat pel Secretari d'Estat per a l'Esport, José Manuel Franco; i el Govern de la Generalitat de Catalunya, representat per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha manifestat aquest divendres la seva decepció per la "irresponsabilitat i deslleialtat" del president d'Aragó. Considera que la negativa de Lambán a ratificar l'acord, després d'haver-se consensuat per la comissió tècnica amb el vistiplau dels representants de tots dos territoris, representa un "menyspreu" a la Vall i al conjunt del Pirineu. Per tot plegat, Vergés li ha demanat que deixi de banda les seves "fílies i fòbies personals". La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha recordat que, en cas que Aragó es despengés de la candidatura conjunta, "Catalunya ja té estudis fets" per tirar endavant en solitari. Vilagrà anuncia que aquests documents es faran públics "en breu" i es podrà veure on es preveia ubicar les diferents disciplines.



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha estat el primer a fer una crida perquè hi hagi "un esforç de diàleg" i que s'arribi a un acord per a la candidatura dels Jocs. "No ens podríem perdonar perdre l'oportunitat de presentar una candidatura sòlida, potent i d'entesa" ha argumentat.



��️ "No ens podem permetre deixar escapar l'oportunitat de presentar una candidatura potent d'entesa" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/jQLv6APNVw pic.twitter.com/GqwdKQ9Una“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 31, 2022 El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha afirmat que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) no contempla que Catalunya presenti una candidatura en solitari.

El conflicte d'interessos es va iniciar després que el president de l'Aragó, Javier Lambán, es desmarqués de l'acord tècnic al qual ell mateix havia donat el vistiplau. Reclamava que les proves d'esquí alpí es disputessin al Pirineu aragonès en comptes de la Molina-Masella, tal com està previst en l'acord tècnic sobre el repartiment de disciplines de la candidatura. Lambán reclama que l'esquí alpí es disputi a l'Aragó en comptes de a la Molina- Masella. El president aragonès rebutja el repartiment de disciplines per als JJOO que té l'aval del COE i el Govern



El president aragonès rebutja el repartiment de disciplines per als JJOO que té l'aval del COE i el Govern | @RTVECatalunya



Lambán ja va avançar que no firmaria aquest acord avalat pel Comitè Olímpic Espanyol (COE) i el Govern, i que presentaria una proposta alternativa sobre el repartiment de les proves. "Les estacions aragoneses reuneixen els mateixos requisits que les catalanes per fer la prova reina que és l'esquí alpí. Situar l'esquí alpí a Catalunya no és una decisió tècnica, és política", va insistir. El nom de la candidatura i les seus de les cerimònies d'inauguració i clausura són dos esculls més que planteja l'Aragó i que poden allargar el serial. El Comitè Olímpic comunica a Moncloa, Catalunya i Aragó l'acord per als JJOO El president de l'Aragó considerava que el repartiment de proves proposat "no és equilibrat", perquè encara que els Jocs arriben a totes les comarques pirinenques catalanes no ocorre el mateix amb les aragoneses, i a més l'"envergadura esportiva" de les modalitats "afavoreix clarament a Catalunya". 01.29 min Encara no hi ha acord per a la candidatura conjunta dels JJOO | Maria Huguet