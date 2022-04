Pere Aragonès manté la incògnita sobre la consulta dels JJOO

El president de la Generalitat segueix sense aclarir si ampliarà a les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès la consulta sobre la candidatura dels JJOO d'Hivern Pirineus Barcelona 2030. Fins ara està establert que votaran les vagueries de l'Alt Pirineu i l'Aran en una consulta prevista per a principis de juliol.

Pere Aragonès defensa que són les que tenen més pes sobre la decisió, però manté la incògnita sobre ampliar la votació a més comarques tal com li ha plantejat aquest dimecres a la sessió de control del Parlament, la líder dels comuns, Jéssica Albiach.

En fase de diàleg

Albiach ha acusat Aragonès de no concretar-ho, ha defensat que, "si el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès volen votar, han de poder votar", i ha recordat que el Parlament va aprovar una moció que defensa consensuar amb aquestes comarques la seva participació en la consulta.

El president català ha sostingut que a Albiach "no li importen els territoris de la consulta", sinó que està en contra de celebrar els Jocs Olímpics d'Hivern, i ha qûestionat que els comuns s'oposin a aquest projecte mentre que el Govern central, del qual els comuns formen part, hi està a favor, i l'Ajuntament de Barcelona, liderat per aquesta formació, participa en la taula institucional sobre la candidatura. Des de l'entorn del president asseguren que s'està "a la fase de diàleg" i que una vegada escoltades totes les parts "decidiran".