La candidatura dels JJOO d'Hivern s'enquista

La plantada del president aragonès, Javier Lambán, aquest divendres a la reunió prevista a Balaguer amb el cap de l’executiu català, Pere Aragonès, enquista les relacions entre les dues comunitats per avançar en la candidatura de cara els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

Aquest dijous al vespre, Lambán comunicava l’ajornament de la trobada per qüestions formals i de contingut. Una decisió considerada com a una “irresponsabilitat” per la mateixa Generalitat, que acusa el dirigent aragonès de voler centrar la trobada només en els JJ.OO.

El president aragonès ha comparegut davant els missatges per deixar clar que va decidir posposar la trobada perquè s'havia organitzat amb una manca de "respecte institucional intolerable".



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/0oiT77mwo3“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 28, 2022 En aquest sentit, el mateix president ha advertit que Aragó no accepta “posicions subalternes” a la candidatura i que la Generalitat ha d’acceptar “les normes” per elaborar la candidatura. Lambán ha afegit que la seva regió “té més arguments i recursos” que Catalunya per celebrar esdeveniments esportius d’hivern.

Per la seva banda, el president de la Generalitat ha defensat que les diferències es resolen "dialogant" i s'ha mostrat obert a reunir-se si el cap de l'executiu aragonès acaba decidint "canviar de criteri". En tot, cas ha apuntat que no pensa "entrar en discussió" per no afegir "llenya al foc".



La ministra de Transport, Raquel Sánchez, s'ha mostrat convençuda que reunió entre el president de l'Aragó, Javier Lambán i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per treballar en la candidatura del Jocs Olímpics d'hivern de 2030, se celebrarà en el futur pròxim. Sánchez confia en el fet que assoliran "un consens" i insisteix a "no introduir elements distorsionadors".



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/fj3PbLpeQG“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 28, 2022

Una escenificació de Lambán Des de l'Aragó l'alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha assegurat al programa Cafè d'Idèes de Ràdio 4 i La 2 que l'Aragò i Catalunya estan treballant en la candidatura en molts nivells i que l'ajornament d'aquesta reunió amb el president de la Generalitat no vol dir la fi de les negociacions entre els dos territoris. 04.29 min Juan Manuel Ramón: "Lambán no ha dit de trencar cap pont" L'alcalde de Jaca manté que Lambán fa una "escenificació" per forçar "una candidatura equilibrada". Ramón demana "tornar a la discreció" per configurar una candidatura "amb possibilitat de guanyar". I defensa la marca Pirineus en el seu conjunt: "A tots ens interessa guanyar una quota important de mercat".