Aragonès: "Sí el territori no ho vol, no hi haurà Jocs"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, insisteix a consultar abans el territori i analitzar tècnicament la viabilitat de les infraestructures per celebrar els Jocs Olímpics d’Hivern abans de decidir si aposta per una candidatura conjunta amb l’Aragó. De fet, Aragonès ha estat molt clar advertint que “si el territori no ho vol, no hi haurà Jocs”. Ara bé, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ja ha deixat clar que Catalunya seria, en tot cas, qui encapçali el projecte.

Cs, Aragó i el COI pressionen Salva així les pressions, aquest mateix dimecres, també des de Ciutadans al Parlament, abans de reunir-se amb el president aragonès, Javier Lamban, el divendres vinent a Balaguer. Els veïns del Pirineu decidiran en una consulta sobre els JJOO d'Hivern Aragonès ha explicat que la proposta dels JJOO ha de partir d'uns criteris bàsics en matèria de sostenibilitat, a “no fer inversions en equipaments que després poden quedar en desús”. També ha advertit que treballen en “una proposta de caràcter tècnic” que visualitzi possibles espais on desenvolupar les proves. “��️ SESSIÓ DE CONTROL AL #PARLAMENT | Pere Aragonès replica als comuns que "el Govern no vincula el futur del Pirineu als Jocs" | @RTVECatalunya



�� https://t.co/otik9Isu2F pic.twitter.com/SF4aIiuPT9“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2022 El líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, li ha retret que “no vol presentar una candidatura en peus d’igualtat amb Aragó” i això envia “un missatge de supèrbia del nacionalisme i menyspreu a la resta de comunitats”. La consellera de Presidència del govern aragonès, Mayte Perez, ha insistit també aquest mateix dimecres des de Saragossa que només hi haurà una candidatura als Jocs del 2030 “en igualtat de condicions”. També el Comitè Olímpic Espanyol apuntava aquest dimarts a “la unitat” perquè prosperi la candidatura. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, s'ha reunit precisament amb el president del COE, Alejandro Blanco, advertint que és Catalunya qui ha d'encapçalar la candidatura.