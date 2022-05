El PSC tanca la porta a la nova proposta d'ERC i JxCat per fer una nova llei per preservar el català a les aules davant la sentència del 25% de castellà. "No la veiem", ha dit el president del grup socialista, Salvador Illa, poques hores després de l'última proposta de republicans i Junts. Illa ha defensat la reforma de l'actual llei de Política Lingüística signada per la majoria de grups, "que garanteix que el català és el centre de gravetat, reflecteix la realitat que es viu a l'escola i dona compliment a la sentència". "Ja vam signar un acord i el respectem", ha refermat.

“El PSC rebutja la nova proposta d'ERC i Junts sobre el català a les aules.



️ "Ja vam signar un acord i el respectem"



https://t.co/2b4IGQOFm9

lla ha recalcat aquest dijous que els socialistes mantenen l'aposta per l'acord signat fa gairebé dos mesos perquè són "un partit de fiar". "Allò que vam signar, ho mantenim", ha insistit el president del grup parlamentari, que ha defensat que la proposta per reformar la llei actual va rubricar "amb consens".

Illa ha declinat detallar els motius pels quals el PSC discrepa de la proposta d'ERC i Junts per fer una nova llei. A preguntes de la premsa, s'ha limitat a dir que el partit manté la intenció de reformar la llei de Política Lingüística per tal de preservar el català, "que no vol dir anar contra el castellà".

Ha fet aquestes declaracions abans de participar en un esmorzar amb membres del PSC de Vilanova i també de la UGT comarcal.