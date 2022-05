29:58

El rei emèrit, Joan Carles I ha aterrat a Espanya per primera vegada després de gairebé dos anys de residència a Abu Dhabi i ho fa en un context de màxima expectació al poble on passarà aquests dies, Sanxenxo. Ja sense causes pendents i després haver-se deixat veure poc en públic en tot aquest temps. Visita a Sanxenxo, Vigo i dilluns es reserva un dia per trobar-se amb el seu fill, el rei Felip VI, a la Sarsuela. La tornada Joan Carles a Espanya continua provocant malestar dins del govern espanyol. Joan Carles hauria de donar explicacions des d'Unides Podem, la ministra de Treball Yolanda Díaz, di que si. També des del propi PSOE; la ministra de Justícia Pilar Llop, per exemple o la Ministra d'Economia Nadia Calviño. El PP critica al govern de coalició per no donar suport clar al retorn i C's que les causes pendents del monarca ja estan saldades. Pere Aragonès recorda que en una Democràcia plena, això no hauria de passar.