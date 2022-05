El director del Cidob Barcelona, Pol Morillas, explica que és molt difícil que les sancions econòmiques de la Unió Europea contra Rússia, per la guerra contra Ucraïna, arribin a la desconnexió del gas rus: "És molt difícil que les sancions arribin a tocar el moll de l'os, que és la desconnexió del gas rus". Morillas diu que a Brussel·les li costa fer "el pas" perquè té un cost molt elevat per a molts països de la Unió. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Pol Morillas explica que Alemanya, fins abans de la guerra, havia fomentat la dependència del gas rus en la creença que l'economia acabaria portant canvis polítics. "És una fortalesa per Rússia una debilitat per a nosaltres".

@polmorillas explica per què a Brussel·les costa fer "un pas més" en les sancions a Rússia



"És molt difícil que les sancions europees arribin a tocar el moll de l'os, que és la desconnexió del gas rus".







"Rússia no està tenint el resultat esperat" Pol Morillas considera com "una petita pèrdua per part d'Ucraïna" el desenllaç a Mariúpol i els combats a Azovstal, i destaca que Rússia no ha pogut envair ni el conjunt d'Ucraïna ni fer-ho amb el suport de la població ucraïnesa: "La resistència a Mariúpol no és ben bé una victòria, era ja una ciutat presa per les tropes russes. L'objectiu de conquerir la totalitat del país no ha passat". Morillas diu que ara ningú es dona per satisfet amb la situació actual a Ucraïna: "Ens trobem en una situació d'escac que fa que no veiem la perspectiva". “☕ @polmorillas considera "una petita pèrdua per part d'Ucraïna" el desenllaç de la batalla a Azovstal, però aposta per obrir el focus a la resta del territori | @CidobBarcelona



"Rússia no està tenint el resultat esperat".







"La guerra no ha servit als propòsits de Putin" Pel director del CIDOB hi ha dues paradoxes en la guerra d'Ucraïna, una que Putin feia creure que Ucraïna no existeix, i el que s'ha produït és un augment de la resistència i un gran de reconeixement de Zelenski. La segona, que és una guerra contra els EUA per allunyar l'OTAN i la paradoxa és que s'ampliarà l'OTAN amb Finlàndia i Suècia: "La guerra no ha servit als propòsits de Vladímir Putin". Finlandia y Suecia entregan en Bruselas su solicitud de ingreso en la OTAN Morillas creu que la guerra s'acabarà, no per victòria d'una de les parts, sinó perquè s'arribarà a una negociació o bé perquè Putin cregui que és la segona millor opció o perquè la negociació sigui inevitable: "Encara no estem en aquesta situació, però per això és bo mantenir la via diplomàtica". “��️ "La guerra s'acabarà, no per victòria d'una de les parts, sinó per la negociació"



@polmorillas explica de quina manera es pot arribar a una negociació entre Rússia i Ucraïna





"La responsabilitat d'atacar un poble de manera indiscriminada és clara, és una decisió de Putin" Amb relació a l'expulsió de 27 diplomàtics espanyols de Moscou, el director del CIDOB hi resta importància i diu que és conseqüència de l'expulsió de diplomàtics russos d'Espanya: "Després de la massacre de Butxa, tots els països europeus van prendre la mateixa decisió. Ara Rússia respon de la mateixa manera". Morillas diu que humanitàriament, és una guerra monstruosa, pels desplaçats, els refugiats o per la devastació de la zona del Mar Negre: "La responsabilitat és clara, atacar un poble de manera indiscriminada és una decisió de Putin". Rusia expulsa a 27 diplomáticos españoles