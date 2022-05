Sergi Pàmies: "Em va sorprendre la vitalitat i el vigor del llibre"

L'escriptor, Sergi Pàmies, parlar de la reedició de 'La gran novel·la sobre Barcelona', el recull de contes que Quaderns Crema recupera vint-i-cinc anys després i que va suposar el seu primer conte "més o menys" autobiogràfic: "És la primera vegada que faig un exercici d'intimitat en el conte 'Fraternitat'". Sergi Pàmies explica que rellegint el recull de contes l'ha sorprès per la "vitalitat" i el "vigor" del llibre. En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Pàmies ha fet servir una metàfora sobre els animals conservats en ambre per descriure com els llibres envelleixen millor que els autors: "En rellegir-lo veig que tenia bona salut. Els autors envellim pitjor que els llibres".

"Que hi hagi molts llibres, però no adoctrinament" Preguntat per si els seus fills, que en el moment de publicar el llibre tenien un any, han llegit el llibre, Pàmies explica que els dos són bons lectors, però que no intervé en les seves lectures: "Vaig aplicar el criteri que havíem tingut a casa: Que hi hagués molts llibres, però no hi hagués adoctrinament". Sergi Pàmies afegeix que no li consta si l'han llegit o no 'La gran novel·la sobre Barcelona' així i tot, ara en tenen l'oportunitat. L'escriptor diu que a casa hi ha d'haver molts llibres "ha estat la manera que jo llegeixi de manera omnívora" i per poder triar-los "els dies de pluja", tot i que diu a vegades "era com una ruleta russa i et podia caure algun volum de les memòries de Lenin".



El context d'un dels contes és sobre la tria volguda de l'homosexualitat i Pàmies diu que el seu origen va ser que vint-i-cinc anys enrere hi havia un corrent que donava a l'homosexualitat un caràcter 'determinista' i ell volia mostrar la llibertat de triar l'orientació sexual "en qualsevol moment": "Naixem homosexuals o el que sigui, però podem escollir canviar. Avui ho escriuria? Ni parlar-ne perquè ja aleshores vaig haver de donar explicacions".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/ADMCzEvX9u“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 18, 2022 Sergi Pàmies explica que li dona molta importància a les primeres frases d'una història, però que aplica una màxima de Quim Monzó: "La primera frase és molt important. La segona també".

"Em vaig guanyar l'etiqueta d'equidistant" L'escriptor diu que va ser crític amb els dirigents del Procés, però també amb els del "no Procés" i diu que es va guanyar l'etiqueta d'equidistant "que era la pesta equina del moment, l'última rata immunda". Pàmies diu que no té consciència d'haver perdut amistats ni res: "He tingut molta sort i no he tingut situacions desagradables". L'escriptor diu que gràcies a fer servir el respecte ha pogut estar molt a prop del Procés des del bàndol independentista, sense ser-ho: "Pots no ser independentista i ser demòcrata. Hi havia moments que costava".



